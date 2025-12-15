Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Jasa Marga Tebar Diskon 20 Persen untuk Pengguna Tol Trans Jawa, Catat Waktu Berlakunya

Jasa Marga memberikan diskon sebesar 20 persen untuk pengguna Jalan Tol Trans Jawa pada 22, 23, dan 31 Desember 2025.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS/YULIS SULISTYAWAN
DISKON TARIF TOL - Foto kendaraan mengantre untuk melewati Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat, Kamis (27/3/2025). Jasa Marga memberikan promo berupa diskon sebesar 20 persen untuk pengguna Jalan Tol Trans Jawa yang berlaku pada 22, 23 serta 31 Desember 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Jasa Marga memberikan promo berupa diskon tarif tol Trans Jawa sebesar 20 persen
  • Diskon ini berlaku dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Gerbang Tol Kalikangkung
  • Diskon akan berlaku pada 22, 23, dan 31 Desember 2025.

TRIBUNNEWS.COM – PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengumumkan pemberian diskon atau potongan harga untuk pengguna Jalan Tol Trans Jawa.

Diskon sebesar 20 persen tersebut berlaku selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk semua golongan kendaraan.

“Jasa Marga kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen sebagai stimulus akhir tahun yang berlaku untuk semua golongan kendaraan,” tulis @official.jasamarga di akun Instagram resminya.

Jasa Marga sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jalan tol, meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol, serta pengembangan usaha non-tol seperti tempat istirahat (rest area).

Untuk mengetahui rincian diskon tarif Tol Trans Jawa, simak informasinya di bawah ini.

Diskon Jalan Tol Trans Jawa

1. Periode libur Natal 2025

Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalikangkung

- Berlaku pada 22 Desember 2025 pukul 00:00 WIB sampai dengan 23 Desember 2025 pukul 24:00 WIB

- Tarif diskon yang berlaku:

*) Kendaraan golongan I Rp 345.850

*) Kendaraan golongan II dan III Rp 533.800

*) Kendaraan golongan IV dan V Rp 702.950.

Gerbang Tol Kalikangkung menuju Cikampek Utama

- Berlaku pada 22 Desember 2025 pukul 00:00 WIB sampai dengan 23 Desember 2025 pukul 24:00 WIB

- Tarif diskon yang berlaku:

*) Kendaraan golongan I Rp 377.700

Tags:
Jasa Marga
Promo
diskon
Tol Trans Jawa
Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
