Jasa Marga Tebar Diskon 20 Persen untuk Pengguna Tol Trans Jawa, Catat Waktu Berlakunya

Ringkasan Berita: Jasa Marga memberikan promo berupa diskon tarif tol Trans Jawa sebesar 20 persen

Diskon ini berlaku dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Gerbang Tol Kalikangkung

Diskon akan berlaku pada 22, 23, dan 31 Desember 2025.

TRIBUNNEWS.COM – PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengumumkan pemberian diskon atau potongan harga untuk pengguna Jalan Tol Trans Jawa.

Diskon sebesar 20 persen tersebut berlaku selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk semua golongan kendaraan.

“Jasa Marga kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen sebagai stimulus akhir tahun yang berlaku untuk semua golongan kendaraan,” tulis @official.jasamarga di akun Instagram resminya.

Jasa Marga sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jalan tol, meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol, serta pengembangan usaha non-tol seperti tempat istirahat (rest area).

Untuk mengetahui rincian diskon tarif Tol Trans Jawa, simak informasinya di bawah ini.

Baca juga: Rincian Tarif Diskon Kapal Feri Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Ini Cara Reservasinya

Diskon Jalan Tol Trans Jawa

1. Periode libur Natal 2025

Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalikangkung

Rekomendasi Untuk Anda

- Berlaku pada 22 Desember 2025 pukul 00:00 WIB sampai dengan 23 Desember 2025 pukul 24:00 WIB

- Tarif diskon yang berlaku:

*) Kendaraan golongan I Rp 345.850

*) Kendaraan golongan II dan III Rp 533.800

*) Kendaraan golongan IV dan V Rp 702.950.

Gerbang Tol Kalikangkung menuju Cikampek Utama

- Berlaku pada 22 Desember 2025 pukul 00:00 WIB sampai dengan 23 Desember 2025 pukul 24:00 WIB

- Tarif diskon yang berlaku:

*) Kendaraan golongan I Rp 377.700