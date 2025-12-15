Perang Dagang Bayangi Pertumbuhan Ekonomi Global, Investor Diminta Cermat Manfaatkan Peluang

Ringkasan Berita: Pasar global 2026 diproyeksi tetap konstruktif, ditopang ekspansi teknologi dan AI.

Inflasi global bergerak beragam, AS cenderung lebih tinggi, sementara Eropa dan Asia relatif stabil.

Volatilitas dan risiko geopolitik meningkat, mendorong investor menerapkan strategi selektif, terdiversifikasi, dan multi-aset.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Allianz Global Investors (AllianzGI) melihat 2026 sebagai tahun yang tetap konstruktif bagi pasar global, didorong ekspansi teknologi, stabilitas inflasi, serta pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal di berbagai negara.

Namun, dinamika pasar yang terus berubah menuntut investor mengadopsi strategi yang lebih selektif dan terdiversifikasi untuk menangkap peluang secara optimal.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Maluku Kendalikan Inflasi dan Dorong Ekonomi Tumbuh

“Kami menilai ekonomi global pada tahun 2026 akan terbukti tetap solid, ditopang oleh belanja teknologi, terutama terkait AI, akan menjadi penopang utama ekonomi global,” ujar Tim CIO AllianzGI dalam laporan analisis Outlook 2026, Senin (15/12/2025).

Menurut AllianzGI, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sekitar 2,7 persen pada 2026, melambat secara moderat dibandingkan 2025 namun tetap berada pada lintasan positif.

Investasi pada teknologi dan AI menjadi faktor utama yang mengimbangi risiko lanjutan dari perang dagang dan fragmentasi rantai pasokan.

Rekomendasi Untuk Anda

“Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih dibayangi oleh sejumlah risiko. Dampak lanjutan dari perang dagang diproyeksikan terus menekan rantai pasokan, yang pada akhirnya dapat memicu fragmentasi arus perdagangan maupun aliran modal,” tulis tim AllianzGI.

Baca juga: Menteri Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi KEK Batang–Kendal Tembus 8 Persen

AllianzGI menilai bahwa ekonomi global mampu mempertahankan ketahanan meski masih dihadapkan pada potensi lanjutan perang dagang dan fragmentasi perdagangan.

Inflasi diperkirakan bergerak beragam, di mana Amerika Serikat (AS) cenderung berada di atas 3%, sementara Eropa dan Asia tetap lebih stabil dengan tekanan harga yang terkendali.

“Valuasi teknologi dan kekhawatiran terkait pinjaman non-bank menuntut kehati-hatian investor, tetapi suku bunga rendah dan leverage sektor swasta yang terbatas mampu meredakan risiko,” sambungnya.

Lebih lanjut, AllianzGI melihat peluang yang bervariasi di berbagai wilayah. Di Eropa, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan potensi penurunan suku bunga memberi dasar yang kuat bagi pasar ekuitas.

India kembali dipandang sebagai pasar dengan potensi tinggi, sementara Tiongkok dinilai menawarkan peluang kontrarian untuk aliran modal jangka panjang.

Baca juga: Strategi Hilirisasi Industri Diyakini Bisa Topang Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

“Pada pasar pendapatan tetap, AllianzGI menilai durasi di pasar negara maju menawarkan ketahanan, sementara obligasi pasar negara berkembang menghadirkan peningkatan imbal hasil dan diversifikasi. Aset safe haven seperti yen Jepang berpotensi menguat seiring transisi pemerintahan, dan emas kembali diposisikan sebagai alat diversifikasi utama bagi portofolio multi-aset,” imbuhnya.

Selain perkembangan ekonomi, AllianzGI menandai sejumlah titik balik yang dapat menjadi tema besar pada 2026.

Ini mencakup perluasan belanja teknologi di luar AS yang dapat menciptakan revolusi AI dalam skala global, potensi pengetatan pemberian pinjaman oleh bank jika tekanan kredit meningkat, serta volatilitas tinggi pada saham tertentu yang dapat memicu koreksi berkepanjangan.

“Risiko politik di AS dan pemilu paruh waktu AS pada November 2026 menjadi risiko utama yang perlu diwaspadai. Tahun 2026 mungkin lebih volatil sehingga menegaskan kebutuhan akan sumber pendapatan yang tangguh,” pungkasnya.