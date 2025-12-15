Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Sambil Gebrak Podium, Menperin Agus Ungkap Keinginan Bentuk Gerakan Malu Beli Produk Impor

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan keinginannya membentuk gerakan malu membeli produk impor.

Penulis: Endrapta I.P
Editor: Sanusi
Ringkasan Berita:
  • Sertifikat TKDN untuk industri umum dapat terbit dalam waktu 10 hari, sedangkan untuk industri kecil bahkan hanya membutuhkan waktu tiga hari
  • Dengan proses sertifikasi yang semakin cepat, Menperin Agus berharap produk-produk hasil produksi dalam negeri bisa mendominasi e-katalog pemerintah.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan keinginannya membentuk gerakan malu membeli produk impor.

Agus awalnya menjelaskan bagaimana sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) saat ini lebih cepat diterbitkan.

Sertifikat TKDN untuk industri umum dapat terbit dalam waktu 10 hari, sedangkan untuk industri kecil bahkan hanya membutuhkan waktu tiga hari.

"Ini upaya kita untuk terus menerus memperbanyak produk-produk yang bersifikat TKDN, yang di atas 40 persen," katanya dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Dengan proses sertifikasi yang semakin cepat, Agus berharap produk-produk hasil produksi dalam negeri bisa mendominasi e-katalog pemerintah.

E-katalog adalah platform belanja secara daring yang dikeluarkan pemerintah dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kita banjiri produk-produk dalam negeri ke e-katalog. Kita tidak ingin e-katalog dibanjiri produk impor," ujar Agus.

Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah meyakinkan para pelaku usaha untuk mencantumkan nilai TKDN pada kemasan produk yang dijual.

Saat ini, pencantuman nilai TKDN tersebut masih bersifat opsional.

Dengan adanya label TKDN, Agus berharap masyarakat bisa lebih mudah memilih produk dalam negeri saat berbelanja, baik di supermarket, pasar modern, maupun pasar tradisional.

"Jadi kalau pembeli itu melihat produk A nilai TKDN-nya 40 persen, produk B yang sama jenisnya tidak punya nilai TKDN, kita harapkan dia beli yang ber-TKDN karena itu juga kualitasnya sudah baik," jelasnya.

Agus pun menegaskan keinginannya untuk mengampanyekan gerakan malu membeli produk impor

"Ini juga bagian dari kita untuk mengkampanyekan gerakan beli produk Indonesia, tetapi untuk saya ini gerakan menciptakan rasa malu untuk beli produk impor," kata Agus sambil menggebrak meja podium yang ada di depannya.

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perindustrian
TKDN Kemenperin
