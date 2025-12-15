Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Profil Letjen TNI Purn. Untung Budiharto, Eks Pangdam Jaya Kini Jabat Direktur Utama Antam

PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melakukan RUPSLB dan mengangkat Untung Budiharto sebagai Direktur Utama.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Bobby Wiratama
Profil Letjen TNI Purn. Untung Budiharto, Eks Pangdam Jaya Kini Jabat Direktur Utama Antam
HO/Puspen TNI
DIREKTUR UTAMA ANTAM - Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budiharto kini diangkat menjadi Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 15 Desember 2025 di Jakarta. Berikut profil dan sepak terjang mantan Pangdam Jaya tersebut. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – PT Aneka Tambang Tbk atau Antam telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin (15/10/2025).

Dari hasil RUPSLB tersebut, perusahaan memutuskan untuk mengangkat Untung Budiharto sebagai Direktur Utama Antam yang baru.

Untung Budiharto akan menggantikan posisi Achmad Ardianto yang telah memimpin perusahaan tersebut sejak pertengahan tahun 2025 ini.

Antam sendiri merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran mineral seperti nikel, emas, perak, dan bauksit.

Perusahaan ini juga dikenal melalui produk emas Logam Mulia dengan kemurnian tinggi dan sertifikat resmi, menjadi pilihan investasi logam mulia terpercaya.

Berikut Tribunnews sajikan profil dan sepak terjang Untung Budiharto.

Profil dan rekam jejak

Dikutip dari website resmi TransJakarta, Untung Budiharto merupakan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah pada 26 April 1965 itu, saat ini resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama (Dirut) Antam.

Dengan menjabat sebagai Direktur Utama Antam, Untung Budiharto akan bertugas dalam memimpin, mengarahkan, dan mengelola operasional perusahaan secara keseluruhan untuk mencapai visi, misi, dan target yang ditetapkan, serta bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Setelah memasuki masa purna tugas sebagai perwira tinggi TNI, Untung Budiharto mendapat kenaikan pangkat kehormatan dari Mayor Jenderal TNI ke Letnan Jenderal TNI yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2025.

Letnan Jenderal TNI atau Letjen TNI adalah pangkat perwira tinggi TNI yang berada di atas Mayor Jenderal TNI dan di bawah Jenderal TNI.

Pangkat ini setara dengan Laksamana Madya di TNI AL, Marsekal Madya di TNI AU dan Komisaris Jenderal di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tanda pangkat yang digunakan yakni tiga bintang emas di pundak.

Mengenai pendidikan, Untung Budiharto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988.

Jejak karier

Menghabiskan sebagian besar karier di dunia militer, Untung Budiharto tercatat pernah mengemban sejak posisi.

Tribunnews
