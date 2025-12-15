Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

INSA Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Banjir Bandang Sumatera 

Seluruh bantuan didistribusikan melalui posko resmi, pemerintah daerah, serta lembaga kemanusiaan yang berwenang guna memastikan penyaluran tepat.

Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in INSA Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Banjir Bandang Sumatera 
(Ho/Campus League)
BANTUAN BENCANA SUMATERA - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. 
Ringkasan Berita:
  • Seluruh bantuan didistribusikan melalui posko resmi, pemerintah daerah, serta lembaga kemanusiaan yang berwenang guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan efektif.
  • Penyaluran bantuan dilakukan melalui program INSA Peduli, dengan pengapalan perdana pada 15 Desember 2025. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, bantuan ini berupa logistik dan kebutuhan dasar, termasuk makanan, air bersih, serta perlengkapan memasak.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui program INSA Peduli, dengan pengapalan perdana pada 15 Desember 2025. 

Baca juga: Satgas PKH Hitung Kerugian Kerusakan Lingkungan yang Sebabkan Bencana di Sumatera

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak dan mempercepat proses pemulihan. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor maritim untuk bersama-sama memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan,” kata Carmelita dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Carmelita mengatakan, seluruh bantuan didistribusikan melalui posko resmi, pemerintah daerah, serta lembaga kemanusiaan yang berwenang guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan efektif.

Sejumlah perusahaan anggota INSA turut berperan aktif dan memberikan berbagai macam bantuan dan mengoptimalkan armada kapal serta jaringan layanan pelayaran masing-masing untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

Dia menyebut, pengapalan perdana bantuan kemanusiaan INSA Peduli ini menggunakan layanan kapal PT. Meratus yang merupakan anggota INSA dan diberikan secara cuma-cuma atau gratis.

"Kapal tersebut akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Belawan untuk mengantarkan bantuan secara langsung ke wilayah terdampak," ujar Carmelita.

Carmelita menyatakan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui jajaran direksi juga turut memberikan dukungan dengan memfasilitasi akses ke pelabuhan, pembiayaan biaya masuk dermaga, biaya free use bagi kapal-kapal pengangkut bantuan kemanusiaan INSA Peduli, sehingga proses bongkar muat dapat berjalan lebih efisien.

Sebagai bagian dari keberlanjutan program INSA Peduli, INSA juga menyiapkan langkah tindak lanjut berupa pemantauan pasca bencana, identifikasi kebutuhan lanjutan di lapangan, serta peluang kerja sama tambahan untuk membantu proses pemulihan berjalan efektif. 

“Melalui kegiatan ini, INSA menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat serta memperkuat peran sektor pelayaran dalam aksi sosial dan kemanusiaan,” tuturnya.

 

Sumber: Tribunnews.com
