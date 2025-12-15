Di Depan Presiden Prabowo, Menko Airlangga Pamer IHSG Capai Level Tertinggi di Asia 

Ringkasan Berita: Sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan kinerja positif, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan rekor tertinggi

Airlangga menyebut, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar 2,39 miliar dolar Amerika Serikat (AS)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kondisi ekonomi nasional yang dinilainya masih sangat solid hingga akhir 2025.

Hal itu disampaikan Airlangga saat Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Airlangga menyebut sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan kinerja positif, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan rekor tertinggi.

"Pertama kami laporkan bahwa situasi indikator ekonomi makro sampai akhir tahun ini masih baik. Termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dari Januari naik 20 persen dan ini salah satu tertinggi di Asia," ujar Airlangga.

Selain itu Airlangga menyebut, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar 2,39 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Sementara secara tahun berjalan, transaksi berjalan juga mengalami surplus sekitar 4 miliar dolar AS.

Meski demikian, Airlangga mengakui sektor keuangan masih mengalami defisit sebesar 8,1 miliar dolar AS. Namun, kondisi tersebut dinilai masih aman karena cadangan devisa Indonesia tetap tinggi.

"Memang di sektor keuangan kita defisit 8,1 billion dolar AS. Cadangan devisa masih tetap tinggi di 150 billion dolar AS," tutur dia.

Di sisi lain, Airlangga menyatakan bahwa pertumbuhan kredit perbankan tetap terjaga dengan pertumbuhan mencapai 7,36 persen. Sementara, uang primer yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan tumbuh cukup tinggi.

"Uang primer yang kemarin digelontorin pak menkeu ini jiga tinggi tumbuh 13,3 persen, Rp 2.136 triliun," ungkap Airlangga.

Airlangga menambahkan, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) juga berjalan cukup baik, sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di kuartal IV 2025.

"Jadi efeknya tahun depan akan positif dan juga tahun ini dengan tadi sebagian dari K/L penggunaan anggarannya juga baik, jadi target 5,2 persen tahun ini insyaallah tercapai. Dan kuartal 4 juga insyallah kenaikannya di atas 5,4 persen," jelas Airlangga.