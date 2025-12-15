Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Di Depan Presiden Prabowo, Menko Airlangga Pamer IHSG Capai Level Tertinggi di Asia 

Airlangga Hartarto memaparkan kondisi ekonomi nasional yang dinilainya masih sangat solid hingga akhir 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Sanusi
zoom-in Di Depan Presiden Prabowo, Menko Airlangga Pamer IHSG Capai Level Tertinggi di Asia 
(Ho/Campus League)/Nitis Hawaroh
Sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan kinerja positif, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan rekor tertinggi. Menko Airlangga menyebut, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar 2,39 miliar dolar Amerika Serikat (AS) 

 

Ringkasan Berita:
  • Sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan kinerja positif, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan rekor tertinggi
  • Airlangga menyebut, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar 2,39 miliar dolar Amerika Serikat (AS)

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kondisi ekonomi nasional yang dinilainya masih sangat solid hingga akhir 2025.

Hal itu disampaikan Airlangga saat Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Airlangga menyebut sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan kinerja positif, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan rekor tertinggi.

Baca juga: Candaan Airlangga di Sidang Kabinet Paripurna, Usulkan Menteri Kerja di Hambalang saat Libur Nataru

"Pertama kami laporkan bahwa situasi indikator ekonomi makro sampai akhir tahun ini masih baik. Termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dari Januari naik 20 persen dan ini salah satu tertinggi di Asia," ujar Airlangga.

Selain itu Airlangga menyebut, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar 2,39 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Sementara secara tahun berjalan, transaksi berjalan juga mengalami surplus sekitar 4 miliar dolar AS.

Rekomendasi Untuk Anda

Meski demikian, Airlangga mengakui sektor keuangan masih mengalami defisit sebesar 8,1 miliar dolar AS. Namun, kondisi tersebut dinilai masih aman karena cadangan devisa Indonesia tetap tinggi.

Baca juga: Sidang Kabinet Paripurna, Menko Airlangga Singgung Work From Hambalang

"Memang di sektor keuangan kita defisit 8,1 billion dolar AS. Cadangan devisa masih tetap tinggi di 150 billion dolar AS," tutur dia.

Di sisi lain, Airlangga menyatakan bahwa pertumbuhan kredit perbankan tetap terjaga dengan pertumbuhan mencapai 7,36 persen. Sementara, uang primer yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan tumbuh cukup tinggi.

"Uang primer yang kemarin digelontorin pak menkeu ini jiga tinggi tumbuh 13,3 persen, Rp 2.136 triliun," ungkap Airlangga.

Airlangga menambahkan, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) juga berjalan cukup baik, sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di kuartal IV 2025.

"Jadi efeknya tahun depan akan positif dan juga tahun ini dengan tadi sebagian dari K/L penggunaan anggarannya juga baik, jadi target 5,2 persen tahun ini insyaallah tercapai. Dan kuartal 4 juga insyallah kenaikannya di atas 5,4 persen," jelas Airlangga.

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
IHSG
Airlangga Hartarto
Asia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Sinyal Penguatan Ekonomi Muncul, Strategi Pemerintah Jelang 2026

Sinyal Penguatan Ekonomi Muncul, Strategi Pemerintah Jelang 2026

Formalitas Cristiano Ronaldo Masuk Skuad untuk ACL 2, Al Nassr Dirugikan Piala Arab 2025

Formalitas Cristiano Ronaldo Masuk Skuad untuk ACL 2, Al Nassr Dirugikan Piala Arab 2025

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas