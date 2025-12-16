Purbaya Puji Kepiawaian Tim IT Bea Cukai: Pintar, Tinggal Diawasi Betul

Ringkasan Berita: Pembenahan sistem di Bea Cukai dijalankan melalui pemanfaatan teknologi seperti pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dilakukan dalam waktu singkat.

Persoalan utama di Bea Cukai bukan terletak pada kemampuan SDM yang rendah, tapi pengawasan dan tata kelola sistemnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bea Cukai sebenarnya mumpuni. Yang dibutuhkan adalah pengawasan dan perbaikan sistem agar kinerja menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya kepada media usai sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya menjelaskan pembenahan sistem di Bea Cukai melalui pemanfaatan teknologi. “Saya agak kaget juga ternyata beberapa orang IT-nya cukup pintar,” kata Purbaya.

Ia mencontohkan pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dilakukan dalam waktu singkat.

“Jadi mereka buat yang AI kemarin di pelabuhan itu dua minggu waktunya. Cukup cerdas. Karena mereka menang kalau enggak salah juara satu kali di perlombaan pembuatan software yang diadakan oleh KPK,” ujarnya.

Purbaya menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan SDM, melainkan pada pengawasan dan tata kelola sistem.

“Jadi orang kita pintar cuma enggak digebuk-gebuk aja, tinggal diawasi secara betul harusnya,” ucapnya.

Menurut Purbaya, pembenahan sistem melalui digitalisasi dan AI justru akan membuat proses menjadi lebih efisien dan menutup celah penyimpangan.

Penggunaan AI di Bea Cukai mampu mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan akurasi penilaian.

“Kalau dulu di saya cek Bea Cukai di sana kan, sekarang dia monitor pembandingan dokumen sama standar yang harusnya itu, sehari tuh cuman bisa 15. Kalau pakai AI langsung masuk langsung keluar. Jadi akan cepat sekali,” ujarnya.

Dia berharap dengan penerapan sistem berbasis AI tersebut, efisiensi dan kinerja Bea Cukai ke depan akan semakin baik. “Jadi harusnya ke depan sih efisiensinya akan semakin baik."