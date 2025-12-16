Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Purbaya Puji Kepiawaian Tim IT Bea Cukai: Pintar, Tinggal Diawasi Betul

Persoalan utama di Bea Cukai bukan terletak pada kemampuan SDM yang rendah, tapi  pengawasan dan tata kelola sistemnya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Purbaya Puji Kepiawaian Tim IT Bea Cukai: Pintar, Tinggal Diawasi Betul
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
PUJI SDM BEA CUKAI - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Purbaya memuji pemanfaatan teknologi di Bea Cukai seperti pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dilakukan dalam waktu singkat. 
Ringkasan Berita:
  • Pembenahan sistem di Bea Cukai dijalankan melalui pemanfaatan teknologi seperti pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dilakukan dalam waktu singkat.
  • Persoalan utama di Bea Cukai bukan terletak pada kemampuan SDM yang rendah, tapi  pengawasan dan tata kelola sistemnya.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bea Cukai sebenarnya mumpuni. Yang dibutuhkan adalah pengawasan dan perbaikan sistem agar kinerja menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya kepada media usai sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

Purbaya menjelaskan pembenahan sistem di Bea Cukai melalui pemanfaatan teknologi. “Saya agak kaget juga ternyata beberapa orang IT-nya cukup pintar,” kata Purbaya.

Ia mencontohkan pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dilakukan dalam waktu singkat.

“Jadi mereka buat yang AI kemarin di pelabuhan itu dua minggu waktunya. Cukup cerdas. Karena mereka menang kalau enggak salah juara satu kali di perlombaan pembuatan software yang diadakan oleh KPK,” ujarnya.

Purbaya menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan SDM, melainkan pada pengawasan dan tata kelola sistem.

Baca juga: Ditjen Bea Cukai dan Peruri Jamin Pasokan Pita Cukai 2026 ke Industri Hasil Tembakau

Rekomendasi Untuk Anda

“Jadi orang kita pintar cuma enggak digebuk-gebuk aja, tinggal diawasi secara betul harusnya,” ucapnya.

Menurut Purbaya, pembenahan sistem melalui digitalisasi dan AI justru akan membuat proses menjadi lebih efisien dan menutup celah penyimpangan.

Penggunaan AI di Bea Cukai mampu mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan akurasi penilaian.

“Kalau dulu di saya cek Bea Cukai di sana kan, sekarang dia monitor pembandingan dokumen sama standar yang harusnya itu, sehari tuh cuman bisa 15. Kalau pakai AI langsung masuk langsung keluar. Jadi akan cepat sekali,” ujarnya.

Dia berharap dengan penerapan sistem berbasis AI tersebut, efisiensi dan kinerja Bea Cukai ke depan akan semakin baik. “Jadi harusnya ke depan sih efisiensinya akan semakin baik."

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Seleb

Tetangga Ungkap Hubungan Rumah Tangga RK dengan Atalia Praratya sebelum Adanya Gugatan Cerai

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Bea Cukai
Purbaya Yudhi Sadewa
Pengawasan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Wacana Penerapan Plain Packaging Tuai Kritik, Bisa Perparah Peredaran Rokok Ilegal

Wacana Penerapan Plain Packaging Tuai Kritik, Bisa Perparah Peredaran Rokok Ilegal

Miras Ilegal 1 Ton Diamankan di Manado, Wagub Sulut: Pukulan Tegas ke Sindikat Penyelundup Minuman

Miras Ilegal 1 Ton Diamankan di Manado, Wagub Sulut: Pukulan Tegas ke Sindikat Penyelundup Minuman

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas