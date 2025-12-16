CISDI: Menunda Cukai Minuman Manis Hingga 2026, Negara Rugi Rp40,6 Triliun

Ringkasan Berita: Keputusan Menkeu Purbaya menunda penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ke tahun 2026 merugikan negara puluhan triliun rupiah.

Cukai yang dikenakan pada MBDK bertujuan mengendalikan konsumsi minuman bergula dan menurunkan penyakit seperti obesitas dan diabetes.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyesalkan keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) ke tahun 2026.

Cukai yang dikenakan pada MBDK bertujuan mengendalikan konsumsi minuman bergula dan menurunkan angka penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes.

Alasan penundaan tersebut adalah karena mempertimbangkan kondisi ekonomi belum cukup kuat dan menunggu pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen sebagai prasyarat implementasi kebijakan tersebut.

Padahal, potensi kerugian negara mencapai Rp 40,6 triliun.

“Keputusan pemerintah untuk kembali menunda cukai MBDK sangat disayangkan. Hal ini justru meningkatkan beban kesehatan jangka panjang,” kata Project Lead for Food Policy CISDI, Nida Adzilah Auliani di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

CISDI mengajak publik mendorong pemerintah segera mengesahkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dengan menandatangani petisi di change.org/cukaikanmbdk.

Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah untuk segera menerapkan cukai MBDK yang menaikkan harga jual produk setidaknya 20 persen, mengalokasikan pendapatan cukai untuk memperkuat program dan fasilitas kesehatan masyarakat.

Baca juga: Ditjen Bea Cukai dan Peruri Jamin Pasokan Pita Cukai 2026 ke Industri Hasil Tembakau

Kemudian, menerapkan kebijakan pendukung seperti pelabelan gizi depan kemasan dan pelarangan iklan produk tinggi gula, garam, dan lemak serta meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan mengenai bahaya konsumsi gula berlebihan.

Cukai Minuman Manis Sudah Diusulkan Sejak 2016

Usulan cukai MBDK telah diproses sejak 2016 melalui kajian lintas kementerian dan lembaga, menunjukkan komitmen panjang menuju kebijakan fiskal pro-kesehatan.

Berbagai studi nasional maupun internasional membuktikan, aturan cukai ini efektif menurunkan konsumsi gula, yang merupakan faktor risiko utama obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit tidak menular lainnya.

Baca juga: Purbaya Puji Kepiawaian Tim IT Bea Cukai: Pintar, Tinggal Diawasi Betul

Merujuk data World Bank 2023, sudah ada 106 negara yang menerapkan cukai MBDK dan banyak yang berhasil mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Angka Diabetes RI Mengkhawatirkan

Sebanyak 68,1 persen atau setara dengan 93,5 juta rumah tangga di Indonesia mengonsumsi MBDK (Susenas, 2024) dan hampir setengah populasi berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari sekali sehari (Survei Kesehatan Indonesia, 2023).

Menurut International Diabetes Federation (IDF), Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Keadaan ini menegaskan pentingnya intervensi untuk menekan konsumsi gula masyarakat.

Studi CISDI (2024) menunjukkan, penerapan cukai MBDK dengan menaikkan harga minimal 20 persen berpotensi mencegah lebih dari 3,1 juta kasus diabetes di Indonesia.