Kemenhub Terbitkan 13 Kebijakan Transportasi Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan 13 kebijakan sebagai landasan operasional penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral 2025 yang digelar di STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Sebanyak 13 kebijakan tersebut mencakup sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Kebijakan diterbitkan dalam bentuk keputusan menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, keputusan atau instruksi direktur jenderal, serta lima kebijakan dari kementerian/lembaga terkait.

“Kebijakan termasuk pembatasan angkutan barang, e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan posko perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi,” ujar Menhub Dudy, dikutip dari laman resmi dephub.go.id, Selasa (16/12/2025).

Pada sektor darat, kebijakan meliputi pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan melalui pembatasan operasional angkutan barang, penerapan contra flow dan one way, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5148 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026.

Sementara pada sektor laut, Kemenhub menerapkan kebijakan penggunaan tiket elektronik (e-ticketing) pada kapal penumpang, pedoman standar pelayanan terminal penumpang, pedoman penanganan kendaraan angkutan barang dan pemenuhan persyaratan keselamatan dari risiko kebakaran di kapal penumpang Ro-Ro, uji kelaiklautan kapal penumpang, serta penyelenggaraan angkutan laut selama periode Nataru.

Pada sektor udara, kebijakan mencakup pemberian potongan tarif jasa kebandarudaraan, layanan operasional bandara selama 24 jam, serta diskon fuel surcharge untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi udara bagi masyarakat.

Adapun pada sektor perkeretaapian, Kemenhub membentuk posko pengawasan, memberikan penugasan kepada BUMN sektor transportasi dalam rangka stimulus ekonomi, serta menyelenggarakan angkutan sepeda motor gratis (Motis).

Menhub Dudy menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektoral antara kementerian dan lembaga, Polri, TNI, BMKG, pemerintah daerah, BUMN, operator transportasi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

“Koordinasi dan sinergi lintas sektoral antarkementerian dan lembaga menjadi hal yang sangat krusial untuk dilakukan, guna memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam dan operasional di lapangan berlangsung aman juga terkendali,” ujar Menhub Dudy.

Ia juga menegaskan bahwa persiapan dan kesiapan yang komprehensif, serta langkah antisipatif di seluruh sektor, khususnya transportasi, merupakan hal esensial guna menjamin penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 berjalan aman, selamat, tertib, dan lancar, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menhub Ajak Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Transportasi Nataru 2025/2026

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif transportasi selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menhub menjelaskan kebijakan diskon tarif Nataru merupakan tindak lanjut langsung arahan Presiden Prabowo Subianto guna meringankan beban biaya perjalanan masyarakat menjelang libur akhir tahun.