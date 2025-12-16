Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banyak Dibuat Bahan Kue, Kebutuhan Telur Naik 7,9 Persen di Libur Nataru

Produksi telur ayam ras bulan Desember diperkirakan mencapai 544,4 ribu ton dan bisa mencukupi memenuhi kebutuhan konsumsi.

Penulis: Endrapta I.P
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan terjadi kenaikan kebutuhan telur menjelang dan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Telur Ayam Ras yang disusun Bapanas bersama pemangku kepentingan terkait, produksi telur ayam ras bulan Desember diperkirakan mencapai 544,4 ribu ton dan bisa mencukupi memenuhi kebutuhan konsumsi.

Total ketersediaan di Desember diproyeksikan mencapai 655,5 ribu ton setelah produksi bulanan ditambahkan carry over stock bulan November sebesar 111,1 ribu ton.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi telur ayam pada Desember diperkirakan meningkat sekitar 7,9 persen menjadi 581 ribu ton dari bulan November yang 538,3 ribu ton.

Proyeksi kebutuhan konsumsi bulanan tersebut telah mencakup kebutuhan konsumsi rumah tangga, non-rumah tangga, dan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono memastikan ketersediaan telur untuk Nataru mencukupi, sehingga masyarakat bisa tenang.

Baca juga: Permintaan Pertalite Naik 1,3 Persen, Pertamax 9,6 Persen di Libur Natal

"Kalau bicara Nataru, mungkin yang perlu kita perhatikan, sebagian besar masyarakat membuat kue, sehingga telur menjadi komoditas yang dibeli oleh masyarakat, sehingga ini menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi, ketersediaan kita cukup," katanya dikutip dari siaran pers pada Selasa (16/12/2025).

Neraca akhir tahun stok telur ayam ras untuk 2025 ini juga diperkirakan akan meningkat cukup pesat hingga 154,2 persen dibandingkan carry over stock dari akhir tahun sebelumnya.

Stok akhir 2025 telur ayam secara nasional diestimasikan masih ada di angka 74,5 ribu ton. Sementara stok akhir tahun 2024 yang menjadi stok awal 2025 di angka 29,3 ribu ton.

Baca juga: Ada 17 Ribu Tiket Kapal Gratis di Libur Nataru 2025-2026, Ini Cara Dapatnya

"Jadi masyarakat bisa tenang, pemerintah sudah mempersiapkan semuanya. Apalagi ini masuk liburan sekolah juga. Nah tentunya salah satu peningkatan kebutuhan pangan juga karena masyarakat melaksanakan liburan," ujar Maino.

"Meski sebenarnya kalau untuk Nataru mungkin tidak terlalu sebesar kebutuhan konsumsi saat puasa dan lebaran," lanjutnya.

Kondisi rata-rata harga telur ayam ras secara nasional per 14 Desember dalam Panel Harga Pangan berada di level Rp 31.457 per kilogram (kg).

Harga tersebut 4,86 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen sebesar Rp 30 ribu per kg.  

Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews
