Kementan Kirim 44 Ribu Ton Beras ke Daerah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

Ringkasan Berita: Kementerian Pertanian sudah mengirimkan beras kurang lebih 44 ribu ton ke daerah terdampak bencana banjir bandang di Sumatera.

Kinerja ekspor pertanian menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, ekspor pertanian tumbuh 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Sidang Kabinet Paripurna Tahun 2025 khususnya dalam penanganan bencana mendapat apresiasi tersendiri.

Paparan Mentan Amran menjadi satu-satunya laporan menteri yang mendapat tepuk tangan dari Presiden Prabowo Subianto serta para menteri yang hadir.

Mentan Amran melaporkan penanganan pangan di daerah terdampak bencana dan menyatakan stok dan distribusi pangan nasional dalam kondisi aman.

“Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44 ribu ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden, tiga kali lipat dari kebutuhan,” ujar Menteri Amran di sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain bantuan beras, Kementerian Pertanian juga menyalurkan bantuan minyak goreng dan dukungan internal kementerian serta mitra.

Rekomendasi Untuk Anda

Total nilai bantuan pemerintah mencapai sekitar Rp 1 triliun, sementara bantuan dari internal pegawai kementerian dan mitra mencapai Rp 75 miliar.

“Ada dua bantuan, bantuan dari pemerintah. Total kurang lebih satu triliun nilai beras dan minyak goreng ada enam ribu ton. Kemudian bantuan dari teman-teman kementerian dan mitra itu ada nilainya 75 miliar. Dua kapal kami sudah berangkatkan, besok satu kapal lagi, jadi total tiga kapal,” jelasnya.

Mentan Amran juga melaporkan dampak bencana terhadap sektor pertanian, khususnya lahan sawah warga. “Kerusakan sawah di lapangan ada 70 ribu hektare. Insya Allah kami bisa tangani mulai bekerja di Januari,” katanya.

Amran juga memaparkan capaian kesejahteraan petani yang meningkat signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat menembus angka tertinggi sepanjang sejarah.

Baca juga: Lumpur Mengeras Setinggi Pinggang Menghambat Proses Evakuasi Korban Bencana di Aceh

“Kesejahteraan petani meningkat. Nilai tukar petani 124,36 persen dari target 110 dari Menteri Keuangan. Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani 120 triliun,” sebutnya.

Kinerja ekspor pertanian menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, ekspor pertanian tumbuh 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan proyeksi kenaikan hingga akhir Desember mencapai 33–35 persen.

Dari sisi produksi, Mentan Amran menyampaikan bahwa produksi beras nasional meningkat signifikan. Berdasarkan data BPS, produksi beras naik 4,17 juta ton, lebih cepat dari target yang ditetapkan Presiden.

Baca juga: Prabowo: Efisiensi Anggaran, Pemerintah Punya Dana Tangani Banjir Sumatera

“Produksi beras meningkat 4,17 juta ton. Insyaallah dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari,” ujarnya.

Stok beras nasional disebut berada pada level tertinggi sepanjang sejarah modern Indonesia.