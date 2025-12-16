Menteri ESDM Tepati Janji Salurkan 267 Tenda bagi Warga Terdampak Bencana Batang Toru

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Desa Garoga dan sekitarnya, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada masyarakat terdampak bencana yang telah dikunjungi langsung pada awal Desember lalu.

Bantuan kemanusiaan yang disalurkan meliputi 267 unit tenda berbagai ukuran, 10 unit mesin jet cleaner, mesin gergaji, matras, serta lampu darurat guna mendukung proses pemulihan warga. Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menjelaskan bahwa pengiriman bantuan ke wilayah Tapanuli Selatan dilakukan dalam dua kloter melalui jalur udara dan darat, yang membutuhkan waktu lebih lama akibat antrian kargo serta kondisi medan distribusi yang cukup menantang.

"Bantuan ini atas arahan khusus Bapak Menteri Bahlil Lahadalia dalam menepati janji langsung kepada masyarakat khususnya para pengungsi di Batang Toru, yang meminta 250 tenda, dan hari ini sudah lengkap tersedia 267 tenda. Selain tenda, bantuan logistik vital lainnya juga telah tiba dan siap didistribusikan," ujar Rudy di Jakarta pada Senin (15/12/2025).

Penyerahan bantuan Kementerian ESDM secara simbolis diserahkan kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan, Triyanta Hadil Khoiri Dairiyawan, bersama Kepala Desa Garoga, Risman Rambe. Adapun distribusi bantuan ini didukung oleh PT Agincourt Resources (AR).

Triyanta menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM atas perhatian dan dukungan nyata bagi warga Tapanuli Selatan yang telah membantu meringankan beban warga di Batang Toru.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri ESDM atas bantuan yang telah dikirimkan, mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat untuk kami gunakan bagi masyarakat," ucap Triyanta di Batang Toru pada Senin (15/12/2025).

Sejak bencana terjadi, Kementerian ESDM bersama Pemkab Tapanuli Selatan, BPBD, TNI-Polri, Tim Siaga Bencana PTAR, serta para relawan telah membuka posko, menyiapkan dapur umum, menyediakan layanan kesehatan, serta mengerahkan alat berat dan helikopter untuk membuka akses dan menyalurkan logistik ke wilayah yang terisolasi.

