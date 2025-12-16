Ada QRIS Tanpa Login dan QRIS Lintas Negara untuk Traveler, Transaksi Liburan Jadi Makin Praktis!

TRIBUNNEWS.COM - Libur akhir tahun sering menjadi momen yang paling dinantikan. Selain untuk melepas penat setelah rutinitas panjang, periode ini juga bertepatan dengan libur sekolah, cuti bersama, serta berbagai festival dan perayaan yang membuat perjalanan terasa lebih spesial. Tak heran jika banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian ke berbagai destinasi.

Melansir Kompas.com, sebanyak 91 persen wisatawan Indonesia memiliki rencana untuk menikmati masa liburannya ke luar negeri pada tahun 2025[1] . Minat masyarakat untuk mengeksplorasi destinasi internasional terus meningkat karena dianggap menawarkan pengalaman yang lebih luas dan berkesan.

Saat perjalanan ke luar negeri dimulai, kebutuhan bertransaksi di luar negeri pun meningkat, mulai dari membeli oleh-oleh, menikmati kuliner khas, hingga membayar tiket masuk tempat wisata. Semua aktivitas ini membutuhkan metode pembayaran yang praktis, aman, dan mudah digunakan di berbagai negara tanpa harus repot menukar uang tunai dalam jumlah besar.

D-Bank PRO: Fitur Andalan untuk Liburan Bebas Repot

Dengan melonjaknya kebutuhan akan metode pembayaran cepat, praktis, dan aman di luar negeri, di sinilah D-Bank PRO #SelaluMenggoda, layanan keuangan digital dari Danamon, hadir sebagai solusi keuangan modern bagi traveler masa kini.

1. QRIS Tanpa login

Fitur QRIS Tanpa Login memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan melakukan scan kode QR di merchant tanpa perlu membuka aplikasi D-Bank PRO terlebih dahulu.

Setelah scan, pengguna cukup memilih sumber dana yang akan digunakan dan memasukan m-PIN untuk menyelesaikan transaksi. Pengguna dapat memilih sumber dana tabungan atau kartu kredit, sesuai dengan kebutuhan.

Proses ini dibuat super praktis sehingga sangat membantu dalam situasi ketika sedang terburu-buru, ingin membayar dengan cepat di tempat umum yang ramai, atau ketika koneksi internet kurang stabil. Fleksibilitas penggunaan ini membuat pengalaman transaksi selama perjalanan jadi jauh lebih efisien.

Menariknya, pengguna yang bertransaksi menggunakan QRIS Tanpa Login juga berkesempatan menikmati berbagai promo QRIS yang tersedia di D-Bank PRO. Jadi, selain praktis dan cepat, kamu juga bisa lebih hemat selama liburan di berbagai destinasi favorit.

2. QRIS Lintas Negara

Tidak hanya praktis di dalam negeri, D-Bank PRO juga menyediakan fitur QRIS Lintas Negara yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang.

Dengan fitur ini, kamu bisa bertransaksi langsung di merchant yang mendukung QRIS cross-border tanpa perlu menukar uang tunai terlebih dahulu. Pembayaran akan otomatis dikonversi sesuai nilai kurs berjalan, sehingga kamu bisa berbelanja, membeli makanan, hingga menggunakan transportasi lokal dengan mudah.

Menariknya, fitur ini tersedia untuk sumber dana tabungan maupun kartu kredit, sehingga pengguna dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan.

Fleksibilitas ini membuat transaksi jadi lebih nyaman, tanpa harus khawatir membawa banyak uang fisik atau memikirkan biaya administrasi kartu internasional yang seringkali lebih tinggi.

Fitur ini menjadi solusi ideal bagi traveler yang ingin bepergian tanpa repot membawa banyak uang tunai atau khawatir soal biaya transaksi kartu internasional.

Dengan kemudahan transaksi lewat D-Bank PRO, liburan ke luar negeri makin tenang, aman, dan pastinya bebas drama untuk urusan pembayaran. Kamu cukup tinggal fokus bikin momen terbaik bareng orang tersayang, dan sisanya biar D-Bank PRO yang urus.

Sekarang waktunya kamu upgrade pengalaman liburan dan nikmati kenyamanan transaksi digital modern dari Danamon. Jangan lupa download D-Bank PRO sekarang dan rasakan pengalaman finansial yang #SelaluMenggoda!

