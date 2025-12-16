Aturan Baru Distribusi Minyakita Berlaku, Minimal 35 Persen oleh BUMN

Ringkasan Berita: Permendag Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat resmi berlaku dan menetapkan minimal 35 persen distribusi Minyakita lewat BUMN.

Aturan baru ini diklaim untuk menjaga agar harga Minyakita tetap mengacu pada harga eceran tertinggi atau HET di berbagai wilayah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025, diundangkan pada 12 Desember 2025, dan akan berlaku 14 hari setelah diundangkan.

Permendag Nomor 43 Tahun 2025 merevisi Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai distributor Minyakita merupakan satu dari sekian poin penyempurnaan kebijakan ini.

Upaya itu guna memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga harga Minyakita dapat terjaga sesuai HET di berbagai wilayah.

Dalam Pasal 12 Permendag 43/2025, disebutkan bahwa produsen Minyakita wajib melaksanakan pendistribusian paling sedikit 35 persen dari realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) melalui Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai D1 (Distributor Lini 1).

"Pemerintah akan memperkuat distribusi Minyakita melalui BUMN karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai HET," kata Budi dikutip dari siaran pers pada Selasa (16/12/2025).

Selain penguatan peran BUMN sebagai distributor, Permendag Nomor 43 Tahun 2025 memperkuat kembali pengaturan pengutamaan penyaluran Minyakita di pasar rakyat.

Fokusnya ada pada penguatan pasar rakyat sebagai saluran distribusi utama. “Penyaluran Minyakita ke pasar rakyat dilakukan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau," ujar Budi.

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Dari sisi pengawasan, pemerintah memperketat penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran serta upaya spekulatif yang dapat mengganggu pasokan dan stabilitas

harga.

Salah satu opsi penguatan pengaturan dalam revisi Permendag ini adalah pengenaan sanksi administratif.

Sanksi administratif tersebut berupa pembekuan penerbitan persetujuan ekspor, pembekuan persetujuan ekspor, dan/atau pembekuan akun pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) Kementerian Perdagangan bagi yang terbukti melanggar ketentuan.

"Tidak boleh ada ruang yang dimanfaatkan untuk upaya spekulatif. Kami akan memberikan sanksi tegas, termasuk pembekuan penerbitan persetujuan ekspor apabila diperlukan," ucap Budi.