3 Ton Bantuan Kemanusiaan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Bandang Sumatera

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera melalui program KAI Logistik Peduli Bencana Sumatra, Pengiriman Gratis Bantuan.

Penyaluran bantuan dilaksanakan pada 12 Desember 2025 dengan total bantuan kolektif yang disalurkan mencapai lebih dari 700 koli atau setara dengan kurang lebih 3.000 kilogram.

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, pelanggan, mitra usaha, serta insan KAI Logistik, yang dihimpun selama periode 8–11 Desember melalui 20 service point Kalog Express yang tersebar di wilayah Jawa dan Bali.

"Kepedulian dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kekuatan utama dalam memastikan bantuan dapat terhimpun dan tersalurkan secara terkoordinasi kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Ia menyampaikan, KAI Logistik melakukan kolaborasi lintas institusi dalam proses pengiriman bantuan ke Aceh melalui jalur laut.

Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan.

Dwi menambahkan bahwa sinergi antar instansi menjadi kunci dalam percepatan penanganan bencana.

“Kami meyakini bahwa kolaborasi bersama institusi negara lainnya, merupakan elemen penting dalam memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat terdampak secara cepat dan aman. KAI Logistik berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan dan pemulihan pascabencana,” tambahnya.

Program KAI Logistik Peduli Bencana Sumatra melalui Pengiriman Gratis Bantuan merupakan inisiatif dan dukungan KAI Logistik dalam memastikan akses logistik kemanusiaan tetap berjalan optimal di tengah kondisi darurat.