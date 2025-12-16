Profil Febrio Nathan Kacaribu, Komisaris BNI yang Baru dengan Harta Kekayaan Rp16,7 Miliar

Ringkasan Berita: Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, terpilih sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Penunjukkan Febrio Kacaribu sebagai Komisaris ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (15/12/2025).

Profil dan harta kekayaan Febrio Nathan Kacaribu.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, ditetapkan sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (15/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, itu ditunjuk oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anggara Nusantara (Danantara Indonesia) dan Badan Pelaksana Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Febrio menggantikan Suminto yang diberhentikan dari jabatannya setelah mendapat penugasan sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan pada Oktober 2025.

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” ujar Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan lewat keterangan pers.

Berikut adalah profil dan harta kekayaan Febrio Nathan Kacaribu.

Profil Febrio Nathan Kacaribu

Febrio Nathan Kacaribu lahir di Sidikalang, Sumatra Utara pada 27 Februari 1978.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia menamatkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia (UI) dan Australian National University (ANU), Australia.

Febrio berhasil memperoleh gelar Doktor di University of Kansas, Amerika Serikat pada 2012.

Pria berusia 47 tahun itu kemudian menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) serta Kepala bidang Makroekonomi dan Kebijakan Sektor Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI.

Baca juga: BNI Sekuritas Kenalkan Dunia Pasar Modal ke Mahasiswa Lewat Magang Kerja

Ia memiliki keahlian di bidang ekonomi dan proyeksi bisnis, model ekonomi, ekonomi keuangan, ekonomi moneter, serta analisis kebijakan publik.

Pada tanggal 3 April 2020, Febrio Kacaribu diangkat menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) usai mengikuti seleksi terbuka.



Sebelumnya, ia berhasil lolos hingga tahap akhir seleksi bersama Ferry Irawan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Maliki dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Setelah itu, Febrio resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2025.

Berkat dedikasinya, ia memperoleh penghargaan Top 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan 2021.

Harta Kekayaan Febrio Nathan Kacaribu

Febrio Nathan Kacaribu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp16.760.388.446 atau Rp16,7 miliar.