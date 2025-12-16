Promo Indomaret dan Alfamart Minyak Goreng 17-18 Desember: Mulai Rp30.000/2L, Potongan Harga Rp5.000

TRIBUNNEWS.COM - Dua retail besar yakni Indomaret dan Alfamart memberikan promo spesial untuk para pelanggan.

Produk minyak goreng kerap menjadi incaran para pelanggan untuk mendapatkan harga terbaik.

Sehingga banyak ritail yang rutin memberikan promo mingguan khusus produk minyak goreng seperti di Indomaret dan Alfamart.

Promo ini menawarkan berbagai merk minyak goreng dan harga di berbagai daerah dengan periode waktu tertentu.

Di Indomaret Promo Hemat Minggu Ini periode 11-17 Desember 2025 menawarkan minyak goreng 2L pouch mulai dari harga Rp30.000 dari harga awal Rp37.700.

Sehingga pelanggan bisa mendapatkan potongan harga sampai Rp7.700.

Sementara, Alfamart Minyak Goreng Hemat periode 12-18 Desember 2025 terdapat produk menarik minyak goreng 2L pouch merk hemat Rp5.000 dari harga awal Rp41.900 menjadi Rp36.900.

Simak daftar produk diskon dalam katalog promo mingguan Indomaret dan Alfamart pada pekan ini.

Indomaret Hemat Minggu Ini Minyak Goreng Periode 11-17 Desember 2025

Wilayah Jawa dan Bali

SUNCO Minyak Goreng 2L pouch (Jawa & Bali) — harga awal Rp42.700 jadi Rp37.900, hemat Rp4.800. Harga setelah tebus murah dengan syarat belanja Rp75.000.

BIMOLI Minyak Goreng 2L pouch (Jawa, Bali, Sumatera kec. Batam, Manado TTE) — harga awal Rp39.500 jadi Rp38.700, hemat Rp800.

TROPICAL Minyak Goreng 2L botol Jawa, Bali, Sumbagsel, (Lampung, Bangka, Palembang, Jambi, Bengkulu) — harga awal Rp41.400 jadi Rp40.900, hemat Rp500.

FILMA Minyak Goreng 2L pouch (Nasional kec. Batam) — harga awal Rp42.500 jadi Rp39.900, hemat Rp2.600.

SANIA Minyak Goreng 2L pouch (Jawa, Bali, Lampung) — harga awal Rp40.100 jadi Rp38.300, hemat Rp1.800.

FORTUNE Minyak Goreng 2L pouch (Jawa, Bali, Lampung) — harga awal Rp39.800 jadi Rp38.100, hemat Rp1.700.