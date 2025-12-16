Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer
Banjir Bandang di Sumatera

Menkeu Purbaya Hapus Utang Pemda yang Terdampak Banjir Bandang Sumatera, Berapa Jumlahnya di PT SMI?

Utang pemda yang dihapus merupakan utang yang diperoleh dari PT SMI untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Menkeu Purbaya Hapus Utang Pemda yang Terdampak Banjir Bandang Sumatera, Berapa Jumlahnya di PT SMI?
(Ho/Campus League)/Nitis Hawaroh
HAPUS UTANG PEMDA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. PT SMI mencatat jumlah penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur Pemda mencapai Rp4,61 triliun pada 2015-2019. 

Ringkasan Berita:
  • Utang pemda yang dihapus merupakan utang yang diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
  • PT SMI mencatat jumlah penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur Pemda mencapai Rp4,61 triliun pada 2015-2019.
  • Penyaluran pinjaman menyasar pembangunan berbagai bentuk infrastruktur yang umumnya berupa pelayanan publik.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Utang pemerintah daerah (Pemda) yang wilayahnya terdampak bencana banjir bandang dan longsor Sumatera akan dihapus. 

Utang pemda yang dihapus merupakan utang yang diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penghapusan utang pemda akan dilihat secara mendalam, sesuai dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang terdampak bencana Sumatera.

"Kami hapusin (utang pemda), yang ada kan pinjaman Pemda ke SMI. Misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain," ujar Purbaya dikutip Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Prabowo: Efisiensi Anggaran, Pemerintah Punya Dana Tangani Banjir Sumatera

Ia menjelaskan, infrastruktur yang dibiayai utang dari SMI dan saat ini sudah hilang akibat tersapu bencana, maka seluruh utangnya dihapus.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin. Tapi kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya," ucapnya.

Terkait jumlah utang pemda dan infrastruktur terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Purbaya mengaku belum mendapatkan data yang pasti dari PT SMI.

"Sedang kami hitung lagi. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa," papar Purbaya.

Diketahui, PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan RI yang berfungsi sebagai agen pembangunan berkelanjutan, menyediakan solusi pembiayaan, investasi, dan konsultasi untuk proyek infrastruktur di Indonesia, dari pembiayaan komersial hingga skema KPBU. 

Tugas Utama dari PT SMI mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui pembiayaan yang inovatif, menjadi Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, dan mengelola platform seperti SDG Indonesia One untuk blended finance.

Utang Pemda

PT SMI mencatat jumlah penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur Pemda mencapai Rp4,61 triliun pada 2015-2019.

SMI menawarkan surat pinjaman (offering letter) sebanyak 73 surat kepada 54 pemerintah daerah dengan nominal mencapai Rp12 triliun.

Namun, jumlah komitmen yang disetujui baru mencapai 38,3 persen atau Rp4,6 triliun.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
utang
Pemda
Purbaya Yudhi Sadewa
jalan
PT SMI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

3 Ton Bantuan Kemanusiaan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Bandang Sumatera

3 Ton Bantuan Kemanusiaan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Bandang Sumatera

Prabowo Sindir Pejabat Foto-foto di Lokasi Banjir Sumatera, Pengamat: Ada Pejabat Sibuk Bangun Citra

Prabowo Sindir Pejabat Foto-foto di Lokasi Banjir Sumatera, Pengamat: Ada Pejabat Sibuk Bangun Citra

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas