Menkeu Purbaya Hapus Utang Pemda yang Terdampak Banjir Bandang Sumatera, Berapa Jumlahnya di PT SMI?

Ringkasan Berita: Utang pemda yang dihapus merupakan utang yang diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

PT SMI mencatat jumlah penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur Pemda mencapai Rp4,61 triliun pada 2015-2019.

Penyaluran pinjaman menyasar pembangunan berbagai bentuk infrastruktur yang umumnya berupa pelayanan publik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Utang pemerintah daerah (Pemda) yang wilayahnya terdampak bencana banjir bandang dan longsor Sumatera akan dihapus.

Utang pemda yang dihapus merupakan utang yang diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penghapusan utang pemda akan dilihat secara mendalam, sesuai dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang terdampak bencana Sumatera.

"Kami hapusin (utang pemda), yang ada kan pinjaman Pemda ke SMI. Misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain," ujar Purbaya dikutip Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Prabowo: Efisiensi Anggaran, Pemerintah Punya Dana Tangani Banjir Sumatera

Ia menjelaskan, infrastruktur yang dibiayai utang dari SMI dan saat ini sudah hilang akibat tersapu bencana, maka seluruh utangnya dihapus.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin. Tapi kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya," ucapnya.

Terkait jumlah utang pemda dan infrastruktur terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Purbaya mengaku belum mendapatkan data yang pasti dari PT SMI.

"Sedang kami hitung lagi. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa," papar Purbaya.

Diketahui, PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan RI yang berfungsi sebagai agen pembangunan berkelanjutan, menyediakan solusi pembiayaan, investasi, dan konsultasi untuk proyek infrastruktur di Indonesia, dari pembiayaan komersial hingga skema KPBU.

Tugas Utama dari PT SMI mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui pembiayaan yang inovatif, menjadi Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, dan mengelola platform seperti SDG Indonesia One untuk blended finance.

Utang Pemda

PT SMI mencatat jumlah penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur Pemda mencapai Rp4,61 triliun pada 2015-2019.

SMI menawarkan surat pinjaman (offering letter) sebanyak 73 surat kepada 54 pemerintah daerah dengan nominal mencapai Rp12 triliun.

Namun, jumlah komitmen yang disetujui baru mencapai 38,3 persen atau Rp4,6 triliun.