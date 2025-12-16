Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ekspor Terganggu, Penjualan Domestik Turun, Industri Otomotif RI Perlu Insentif

Kebijakan Pemerintah Meksiko yang berencana memberlakukan tarif impor hingga 50 persen berpotensi menekan kinerja industri otomotif

Penulis: Endrapta I.P
Editor: Sanusi
Ekspor Terganggu, Penjualan Domestik Turun, Industri Otomotif RI Perlu Insentif
dok. Seven
INSENTIF - Pemerintah perlu kembali memberikan insentif bagi industri otomotif, khususnya untuk mendorong penjualan domestik. 

Ringkasan Berita:
  • Meksiko selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor mobil buatan Indonesia
  • Kenaikan tarif impor berpeluang membuat pasar Indonesia di Meksiko digantikan oleh negara lain

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Pemerintah Meksiko yang berencana memberlakukan tarif impor hingga 50 persen pada 2026 dinilai berpotensi menekan kinerja industri otomotif Indonesia.

Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM - FEB UI) Riyanto menilai kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada penurunan ekspor kendaraan Indonesia ke Meksiko.

Padahal, Meksiko selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor mobil buatan Indonesia.

Baca juga: RI Ingin Teken Perjanjian Dagang dengan Meksiko demi Cegah Tarif Impor 50 Persen

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang 2024 industri otomotif nasional mengekspor 472.194 unit mobil utuh atau completely built up (CBU). Dari jumlah tersebut, ekspor ke Meksiko mencapai 48.360 unit.

Meski angka tersebut menurun dibandingkan 2023 yang sebesar 56.483 unit, tren ekspor lima tahun terakhir masih menunjukkan pertumbuhan positif.

"Pasti ekspor [otomotif ke Meksiko] kita turun lah ya. Kalau ekspor turun kan berarti produksi kita kan turun," kata Riyanto kepada Tribunnews, Senin (15/12/2025). 

Menurut dia, kenaikan tarif impor berpeluang membuat pasar Indonesia di Meksiko digantikan oleh negara lain. 

"Nah, ini kan tinggal nanti dilihat pasar kita di Meksiko dengan tarif yang naik seperti itu mungkin akan digantikan oleh pasar lain, akan disubstitusi oleh negara lain," ujar Riyanto.

Pemerintah dinilai perlu mencari pasar ekspor baru. Hal ini mendesak karena kondisi penjualan domestik juga tengah melemah.

"Kita kan sekarang domestik lemah ya. Sekarang tuh yang cukup mendorong memang ekspor gitu, tapi kalau [pasar] ekspor [selain Meksiko] ini enggak dicari penggantinya, jadinya turun," ucap Riyanto.

Ia menilai sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, hingga kawasan Timur Tengah berpotensi menjadi pasar alternatif.

Perlunya Insentif

Dalam situasi tersebut, Riyanto memandang pemerintah perlu kembali memberikan insentif bagi industri otomotif, khususnya untuk mendorong penjualan domestik.

Ia mengatakan kondisi saat ini sama seperti saat pandemi Covid-19. 

"Kita itu mirip dengan kondisi ya gak jauh-jauh beda dengan waktu Covid sebenarnya," kata Riyanto. 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Prof Riyanto
Industri otomotif
Penjualan Domestik
Kirim Komentar

