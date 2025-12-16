Mudik Gratis Kapal Kemenhub Nataru 2025/2026: Ada 17.239 Kuota, Cek Syarat, dan Jadwal Keberangkatan
Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan program Mudik Gratis kapal untuk libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Endra Kurniawan
Ringkasan Berita:
- Kemenhub membuka Mudik Gratis Nataru 2025/2026 dengan kuota 17.239 penumpang angkutan laut melalui operator resmi.
- Pendaftaran dapat dilakukan melalui PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, PT Dharma Indah, dan PT Belibis Papua Mandiri dengan syarat membawa dokumen identitas resmi.
- Tersedia berbagai rute dan jadwal keberangkatan kapal dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, hingga Papua untuk memastikan mudik aman dan nyaman.
TRIBUNNEWS.COM - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan program Mudik Gratis bagi masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.
Tahun ini, fasilitas mudik gratis mencakup moda darat, kereta api, dan angkutan laut.
Mengutip dari Instagram @djplkemenhub151, untuk moda angkatan laut, terdapat 17.239 kuota penumpang yang disediakan melalui operator resmi seperti PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, PT Dharma Indah, dan PT Belibis Papua Mandiri.
Pendaftaran telah dibuka dan masyarakat diimbau untuk segera mendaftar di laman yang tersedia.
Dengan berbagai rute dan opsi transportasi gratis yang disiapkan, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan perjalanan sejak awal agar seluruh peserta dapat menikmati mudik dengan nyaman tanpa khawatir kehabisan tiket.
Selain mempermudah mobilitas warga, program ini diharapkan dapat memastikan arus mudik dan balik Natal-Tahun Baru berjalan lebih tertib, aman, dan nyaman.
Operator dan Link Pendaftaran Mudik Gratis Kapal Kemenhub Nataru 2025/2026
Penumpang dapat mendaftar melalui operator resmi berikut:
- PT Pelayaran Sakti Inti Makmur: melalui aplikasi Express Bahari Mobile.
- PT Dharma Indah: melalui website dharmaindah.com.
- PT Belibis Papua Mandiri melalui link Google Docs https://bit.ly/TiketGratisBelibisPapua Mandiri
Baca juga: 3 Program Mudik Kemenhub selama Nataru 2025/2026, Tersedia Jalur Bus, Kapal, dan Kereta
Syarat Pendaftaran
Peserta mudik gratis wajib memenuhi persyaratan berikut:
- Membawa dokumen identitas resmi seperti KTP, SIM, KK, atau bukti identitas lainnya (asli & fotokopi)
- Data identitas yang didaftarkan harus sesuai dengan dokumen saat keberangkatan
- Maksimal mendaftarkan 4 calon penumpang per KK
- Dilarang membawa benda berbahaya atau minuman keras
- Tiket gratis tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan
Jadwal Keberangkatan
Beberapa rute utama dan tanggal keberangkatan:
Operator PT Sakti Inti Makmur
Rute Kupang - Rote
- Volume: 809 Pax
- Kapal: KM. Kapal Express Bahari 8E
- Tanggal Berangkat: 20-23/12/2025
Rute Rote - Kupang
- Volume: 809 Pax
- Kapal: KM. Kapal Express Bahari 8E
- Tanggal Berangkat: 20-23/12/2025
Operator PT Dharma Indah
Rute Tulehu - Banda
- Volume: 356 Pax.
- Kapal: KM Express Cantika 8B.
- Tanggal Berangkat: 18/12/2025
Rute Ambon - Damer
- Volume: 300 Pax.
- Kapal: KM Cantika Lestari 77B.
- Tanggal Berangkat: 15/12/2025
Rute Ambon - Moa
- Volume: 300 Pax.
- Kapal: KM Cantika Lestari 77B.
- Tanggal Berangkat: 15/12/2025
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.