Mentan Amran Terima Laporan dari HKTI Yogyakarta, Ada Petani Masih Dipersulit Dapatkan Pupuk Subsidi

Ringkasan Berita: Petani kini cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika ingin mendapatkan pupuk bersubsidi.

Harga pupuk subsidi telah diditurunkan pemerintah sebesar 20 persen.

Untuk harga pupuk urea per sak dari Rp 112.500 turun menjadi Rp 90.000 per sak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengkau menerima laporan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait masih adanya petani yang dipersulit dalam memperoleh pupuk subsidi.

Hal itu diungkap Amran usai melakukan dialog bersama HKTI di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Amran mengungkapkan, keluhan yang diterima adalah adanya petani yang masih diwajibkan menggunakan kartu tani saat menebus pupuk subsidi.

Padahal, sesuai ketentuan, petani kini cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika ingin mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Tadi ada salah satu yang melapor mempersulit petani dari HKTI Jogja, mengatakan bahwa masih mempersulit petani, harus menggunakan kartu tani, macem-macem," kata Amran.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran langsung meminta PT Pupuk Indonesia untuk mencabut izin distributor pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Amran menilai keberadaan HKTI penting dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan di lapangan, khususnya terhadap praktik-praktik pelanggaran yang merugikan petani.

"Kami minta langsung dicabut izinnya sebagai distributor. Ini nanti HKTI ini akan dia mengontrol ke daerah-daerah, membantu kita," ujar Amran.

Sementara itu, Ketua Umum HKTI Sudaryono menyatakan pihaknya siap menampung seluruh keluhan yang disampaikan para petani.

Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian itu menyebutkan bahwa HKTI menerima semua jenis keluhan para petani.

Semua keluhan petani diterima mulai dari persoalan pupuk, benih, sampai pelanggaran hukum seperti bantuan alat mesin pertanian yang seharusnya gratis tapi masih dipungut biaya.

Ia menilai kehadiran HKTI diperlukan karena negara harus memiliki mata dan telinga di banyak tempat.

"Sehingga, permasalahan petani bisa didengar lebih banyak dan bisa mendistribusikan lebih banyak terkait program pemerintah, bisa betul-betul tidak ada orang yang kita tinggalkan," kata Sudaryono.

Pada akhir November lalu, Amran menerima adanya laporan 115 distributor pupuk bersubsidi yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).