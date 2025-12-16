PaDi Business Forum & Showcase 2025 Catat Transaksi Rp993 Miliar, Perkuat Sinergi UMKM–BUMN

TRIBUNNEWS.COM – PaDi UMKM, salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), kembali menyelenggarakan PaDi Business Forum & Showcase (PBFS) di tahun 2025. Acara berlangsung pada 10 Desember 2025 di The Gade Tower, Jakarta Pusat. Tahun demi tahun, komitmen PaDi UMKM untuk memperkuat sinergi antara UMKM dan BUMN melalui ruang kolaborasi terus berlanjut. Memasuki tahun ke-3 pelaksanaannya, PaDi Business Forum & Showcase 2025 yang bertema “Inspire, Connect, Empower” dihadiri oleh 70 BUMN dan 25 UMKM, serta berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp993.030.669.106.

Acara PaDi Business Forum & Showcase 2025 turut dihadiri Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi dan Senior Director Chief Marketing Officer Danantara Dendi T. Danianto.

Dalam sambutannya, Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan harapan besar terhadap pengembangan PaDi UMKM.

“Selama 5 tahun PaDi UMKM terus berkembang, berawal dari marketplace kini sudah menjadi sebuah ekosistem digital yang lengkap. Ke depannya kami berkomitmen untuk terus berinovasi menciptakan fitur yang tidak hanya mempermudah proses pengadaan, namun juga tetap selaras dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dengan dukungan Danantara dan BP BUMN, PaDi UMKM tidak hanya menjadi platform pengadaan, tapi juga menjadi ekosistem digital yang berpihak kepada UMKM dan produk lokal. Melalui digitalisasi kami ingin menciptakan sistem yang transparan dan efisien, memungkinkan UMKM tidak hanya berjualan tetapi juga naik kelas melalui pasar yang lebih luas dan program-program pengembangan lainnya.”

Senior Director Chief Marketing Officer Danantara Dendi T. Danianto juga menekankan pentingnya transformasi budaya layanan dalam pengembangan PaDi UMKM.

“Melalui penerapan #MelayaniSepenuhHati, PaDi UMKM tidak lagi sekadar marketplace, tetapi bergerak menuju ekosistem layanan yang menghadirkan pengalaman bisnis yang lebih mudah, andal, dan responsif bagi UMKM. Dengan memperbaiki pain points serta memperkuat koneksi emosional antara BUMN, UMKM, dan ekonomi digital nasional, PaDi UMKM harus siap menjadi National B2B Catalyst yang mencerminkan semangat ‘Layanan Bangsa’.”

Berbagai rangkaian kegiatan menarik hadir dalam PaDi Business Forum & Showcase 2025, seperti Speed Business Dating, yaitu sesi pertemuan penjual dan pembeli secara satu lawan satu. Selain itu, terdapat sesi talkshow yang membahas topik “Penguatan Tata Kelola Pengadaan melalui Jaminan Pelaksanaan” bersama para ahli, di antaranya Chief Economist Bank Rakyat Indonesia Anton Hendranata, Kepala Divisi Pengadaan & Logistik Pegadaian Ismanto, dan Branch Manager Jakarta Cikini Asuransi Kredit Indonesia M. Abdul Iwan Siswandono.

Acara ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM BP BUMN Loto Srinaita Ginting, Senior Executive Vice President General Affairs Pegadaian Zulfan Adam, VP GSPS Telkom Arfianto Ramadhian, serta Senior Principal Expert Government and Danantara Digitalization Telkom Sandhy Widyasthana.

Selama acara berlangsung, terdapat pula showcase yang dimeriahkan oleh pelaku usaha dari berbagai kategori, mulai dari ATK, makanan dan minuman, elektronik, fashion, hingga lainnya. Pelaku usaha yang terlibat antara lain Diva Sinergi Adipradana, The British Institute (TBI), PT Inti Kesles Nusantara, PT Multi Reksa Sinergitas, Centrin Afatec Solusi, PT Artifnet Global Indonesia, Mejikuhibiniu, Sasongko Logam, Si Kuning Mantan, Rendang Mamaden, PT Harapan Jaya Sempurna, PT Miumosa Artha Mandiri, PT Media Tiga Enampuluh, Rumah BUMN Palangka Raya, PT Soludea Karya Indonesia Karunia Furniture, Promedia Innovative Solution, Kaisae, Sekata Group, PT Aseli Dagadu Djokdja, Liberty Society, PT Tijarah Barakah Mulia, CV Sinar Abadi, PT Indovickers Furnitama, dan Loftjoy.

PaDi Business Forum & Showcase 2025 juga menghadirkan sesi spesial Tawaria, yaitu sesi lelang dengan mekanisme yang transparan, menarik, dan interaktif. Selain meningkatkan peluang transaksi ritel, sesi ini mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan serta memperkuat kepercayaan antar pelaku bisnis dalam ekosistem PaDi UMKM.

Dalam acara ini juga diselenggarakan penghargaan bagi BUMN dengan volume transaksi tertinggi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekosistem UMKM. Penilaian dilakukan berdasarkan transaksi sejak 1 November 2025 hingga 9 Desember 2025, serta live transaction pada 10 Desember 2025.

Daftar penerima penghargaan:

Tipe A

Peringkat I – Pertamina (Rp328 miliar)

Peringkat II – Telkom (Rp90,8 miliar)

Peringkat III – Mandiri (Rp85,8 miliar)

Tipe B

Peringkat I – SIG (Rp73,3 miliar)

Peringkat II – Pelindo (Rp62,9 miliar)

Peringkat III – Pegadaian (Rp37,6 miliar)

Tipe C

Peringkat I – AirNav Indonesia (Rp27,5 miliar)

Peringkat II – PELNI (Rp16,9 miliar)

Peringkat III – ASDP (Rp9,3 miliar)

