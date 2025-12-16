Pakai Produk Dalam Negeri untuk Keperluan Haji-Umrah, Menperin: Penyelenggara Bisa Dapat Dua Pahala

Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Sanusi
Ringkasan Berita:
  • Salah satu produk yang berpotensi besar digunakan dalam penyelenggaraan haji dan umrah adalah bus untuk melayani mobilisasi jemaah di Arab Saudi
  • Potensi pasar haji dan umrah yang sangat besar, terlebih Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penggunaan produk hasil industri dalam negeri untuk pengadaan haji dan umrah dapat memberikan manfaat ganda bagi penyelenggara.

Menurut Agus, ketika pengadaan barang-barangnya berasal dari produk nasional, penyelenggara bisa mendapatkan dua pahala.

Baca juga: Sambil Gebrak Podium, Menperin Agus Ungkap Keinginan Bentuk Gerakan Malu Beli Produk Impor

Pahala pertama berasal dari ibadah haji atau umrah itu sendiri. Sementara itu, pahala kedua karena turut melindungi industri dalam negeri, yang artinya juga melindungi pekerja-pekerja Indonesia.

"Dia juga bisa menciptakan industri, menciptakan lapangan kerja di Indonesia bagi saudara-saudaranya," kata Agus di Jakarta, dikutip Selasa (16/12/2025).

"Jadi ada dua pahala ketika kita mau melibatkan industri dalam negeri dalam pengadaan kebutuhan haji dan umrah," jelasnya.

Agus mengungkapkan salah satu produk yang berpotensi besar digunakan dalam penyelenggaraan haji dan umrah adalah bus untuk melayani mobilisasi jemaah di Arab Saudi.

Baca juga: Menperin Minta Bus Jemaah Haji dan Umrah Pakai Karoseri Indonesia

Menurut dia, kebutuhan bus dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sangat besar mengingat jumlah jemaah yang harus dimobilisasi setiap tahunnya.

Pada 2024, berdasarkan data Pemerintah Arab Saudi, total ada 1,8 juta orang yang berangkat haji. Indonesia merupakan negara dengan pengirim jemaah terbanyak dengan jumlah 241 ribu orang.

"Kalau enggak salah, yang saya tahu, Arab Saudi tidak memproduksi bus. Dia impor bus untuk melayani jemaah dari seluruh dunia," ujar Agus.

Ia menilai kualitas bus buatan Indonesia tidak kalah dibandingkan produk luar negeri.

"Kenapa nggak bus-busnya kita isi dari Indonesia? Bus-bus kita bagus-bagus kok, karoseri-karoserinya bagus-bagus," ujar Agus.

Selain bus, Agus juga menyebut produk lain seperti makanan dan minuman sejatinya bisa dipasok dari dalam negeri.

Dengan demikian, produk nasional bisa masuk lebih luas ke dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umrah.

Baca juga: Menperin Agus Gumiwang Ungkap Kekuatan Mafia Impor di RI Luar Biasa Kuat

Ia menekankan potensi pasar haji dan umrah yang sangat besar, terlebih Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

"Mengingat potensi pasarnya yang begitu besar dan juga Indonesia merupakan negara muslim yang sangat besar, sehingga pasti jemaah haji dan jemaah umrahnya banyak dari Indonesia," jelasnya.

Melalui skema business matching, Agus menargetkan terbangunnya kemitraan industri yang berkelanjutan serta kesesuaian spesifikasi produk dengan kebutuhan jemaah haji dan umrah. 

Sumber: Tribunnews.com
