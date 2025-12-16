Anggota Komisi XII DPR Dorong Penerapan Teknologi Secara Cermat pada Pengelolaan Sumur Migas

Ringkasan Berita: Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, menekankan pentingnya penerapan teknologi secara hati-hati dalam pengelolaan sumur migas.

Ia mengingatkan bahwa tidak semua sumur bisa dipaksa menghasilkan minyak besar karena ada batas alamiah yang harus diperhitungkan.

Sartono menilai penerapan teknologi oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) menunjukkan kemampuan SDM yang semakin andal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, menekankan pentingnya penerapan teknologi secara cermat dalam pengelolaan sumur migas.

Komisi XII DPR RI adalah komisi yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi.

Sartono mengingatkan bahwa tidak semua sumur dapat dipaksa menghasilkan minyak dalam jumlah besar karena ada batas alamiah yang harus diperhitungkan.

Hal ini disampaikannya menanggapi penerapan teknologi terkini oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Baca juga: Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman: Revisi UU Migas Perlu Ditolak

Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII ini menilai, upaya tersebut membuktikan bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) PHE dalam menerapkan teknologi semakin andal.

Rekomendasi Untuk Anda

”Ini menunjukkan SDM PHE mampu mengelola sumur-sumur mature dengan teknologi modern, mulai dari work over hingga perawatan sumur," katanya kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Sartono berharap, PHE tetap berhitung dengan cermat. Pasalnya, kata dia, teknologi bukan sesuatu yang mudah.

”Tidak semua sumur bisa dipaksa menghasilkan minyak besar. Ada batas alamiahnya."

Berbagai upaya PHE, jelas Sartono, memiliki peran besar dalam menahan laju impor dan juga ketahanan energi. ”Tentu ada kontribusinya. Produksi lebih dari setengah juta barel per hari jelas membantu menahan laju impor dan menjaga pasokan energi nasional,” kata Sartono.

Sementara terkait ketahanan energi Sartono berharap, PHE tidak hanya mengandalkan sumur eksisting. Lebih dari itu, Pertamina harus terus menemukan cadangan baru dan menjaga investasi teknologi.

Pendekatan konvensional sekaligus modern

Terpisah, pakar eksplorasi geofisika Institut Teknologi Bandung (ITB) Profesor Wawan Gunawan A. Kadir, mengapresiasi pendekatan komprehensif PHE terhadap sumur mature, yaitu secara konvensional dan teknologi modern.

Sebab, menurutnya, dari lapangan-lapangan mature sebenarnya yang bisa diambil secara alamiah hanya sekitar 35-45 persen. Setelah itu, rata-rata 60% membutuhkan teknologi untuk meng-improve supaya produksi sumur-sumur mature terus naik.

Melalui kedua pendekatan tersebut, Wawan yakin bahwa PHE akan bisa terus meningkatkan produksi, guna mendukung ketahanan energi. Termasuk keyakinan mencapai target produksi minyak mentah 1 juta barel per hari pada 2030.