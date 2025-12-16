Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Banjir Sumatera Disebut karena Masifnya Lahan Sawit, Wamentan Ungkit Arahan Prabowo: Pasti Ditindak

Sudaryono mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto saat merespons anggapan yang menyebutkan bencana banjir di Aceh

Penulis: Endrapta I.P
Editor: Sanusi
Tribunnews.com/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
ARAHAN PRABOWO - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). Ia mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto saat merespons anggapan yang menyebutkan bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat masifnya pengalihan hutan menjadi kebun kelapa sawit. 

 

Ringkasan Berita:
  • Pemerintah didesak memiliki komitmen terkait dampak dari deforestasi yang mengakibatkan bencana di Sumatera
  • Greenpeace Indonesia menyebut bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra salah satunya akibat aktivitas ekonomi ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto saat merespons anggapan yang menyebutkan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat masifnya pengalihan hutan menjadi kebun kelapa sawit.

Menurut Sudaryono, hal tersebut sejatinya bisa diperiksa secara langsung. "Ya itu dicek saja. Saya kira bisa dicek," katanya di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Deforestasi dan Risiko Boom and Bust Ekonomi di Kabupaten Berau

Satu hal pasti, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan saat rapat kabinet terakhir, siapapun yang menyebabkan bencana ini harus ditindak.

Selain itu, Prabowo juga meminta agar penindakan dilakukan secara tidak ragu-ragu.

"Pernyataan presiden kemarin [saat] rapat kabinet, bahwa yang melanggar tidak ada ragu-ragu presiden pasti tindak semua, siapapun itu, gak ada yang tidak bisa ditindak," ujar Sudaryono.

Pria yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu juga menyebutkan bahwa Prabowo meminta agar tindakan hukum yang dijatuhkan setimpal dengan apa yang telah mereka buat.

"Presiden secara tegas di Rapat Kabinet, live di TV, pernyataan terbuka, siapapun yang melanggar dan menyebabkan bencana ini harus ditindak, diusut, dan tindak dihukum dengan hukuman yang setimpal," ucap Sudaryono.

Baca juga: Pengamat Tantang Pemerintah Buka Data Penebangan Hutan dan Menelusuri Akar Pemicu Deforestasi

Greenpeace Indonesia menyebut bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra salah satunya akibat aktivitas ekonomi ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI).

"Dua komoditas ini yang lebih parah secara luas-luasannya, kemudian juga monokultur. Nah, sementara tambang, misalnya yang di Batang Toru, kan ada stau tambang, dia kecil enggak terlalu luas," kata Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, pada Senin (1/12/2025), dikutip dari siaran pers Greenpeace Indonesia.

Arie mencontohkan adanya 94 ribu hektare lahan di kawasan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang digunakan untuk industri ekstraktif kelapa sawit.

Selain itu, adapula penggunaan lahan untuk hutan tanaman industri sebesar 28 persen.

"Yang luas itu apa? HPH sekarang (disebut) PBPH, logging concession bahasanya, dan hutan tanaman industri serta perkebunan sawit," tambahnya.

Lebih lanjut, Arie mendesak agar pemerintah memiliki komitmen terkait dampak dari deforestasi yang mengakibatkan bencana di Sumatera.

Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews
