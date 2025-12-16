Tren Kost Hybrid Menguat, Model Manajemen Profesional Dorong Optimalisasi Pendapatan Properti

Ringkasan Berita: Fleksibilitas tinggal, meningkatnya pekerja mobile, serta pertumbuhan ekonomi berbasis proyek membuat pemilik properti dituntut lebih adaptif dalam mengelola asetnya

Permintaan akomodasi kini jauh lebih dinamis. Model hybrid memungkinkan pemilik properti mengombinasikan stabilitas cashflow dari sewa bulanan dengan potensi yield lebih tinggi dari sewa harian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Model kost hybrid—pengelolaan properti yang mengombinasikan sewa harian dan sewa bulanan dalam satu aset—kian menguat sebagai strategi bisnis di tengah perubahan pola mobilitas masyarakat urban.

Fleksibilitas tinggal, meningkatnya pekerja mobile, serta pertumbuhan ekonomi berbasis proyek membuat pemilik properti dituntut lebih adaptif dalam mengelola asetnya.

Menangkap peluang tersebut, Behomy, perusahaan property management dan operator hospitality berbasis teknologi, menawarkan layanan full management terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan tingkat okupansi sekaligus memaksimalkan pendapatan pemilik properti tanpa keterlibatan langsung dalam operasional harian.

CEO & Co-Founder Behomy, Dicky Syan, menilai selama ini model sewa bulanan konvensional menghadapi tantangan struktural seperti fluktuasi tingkat hunian, periode kamar kosong yang panjang, serta keterbatasan skala pendapatan.

Melalui skema hybrid, satu properti dapat menjangkau dua segmen pasar sekaligus—penyewa jangka panjang untuk stabilitas arus kas dan penyewa harian untuk optimalisasi pendapatan pada periode permintaan tinggi.

Dicky Syan menilai pendekatan hybrid merupakan respons bisnis atas perubahan perilaku konsumen dan dinamika pasar properti hunian.

“Permintaan akomodasi kini jauh lebih dinamis. Model hybrid memungkinkan pemilik properti mengombinasikan stabilitas cashflow dari sewa bulanan dengan potensi yield lebih tinggi dari sewa harian, asalkan dikelola dengan sistem dan standar operasional yang tepat,” ujar Dicky, Selasa (16/12/2025)

Pendekatan Manajemen Berbasis Data

Sebagai operator, kata Dicky Syan, pihaknya mengintegrasikan teknologi dan operasional lapangan. Dari sisi digital, sistem manajemen Behomy mencakup dashboard kinerja real-time, penetapan harga dinamis (dynamic pricing), serta channel management untuk mendistribusikan unit ke berbagai platform pemesanan.

Sementara dari sisi operasional, sambung Dicky Syan, pihaknya menerapkan standar layanan hospitality, mulai dari housekeeping terjadwal, layanan tamu, pengelolaan komplain, hingga quality control unit agar kualitas hunian tetap konsisten.

“Dengan pengelolaan yang terukur—mulai dari pricing, distribusi kanal, hingga standar layanan—pada properti tertentu, potensi peningkatan pendapatan dapat mencapai sekitar 2,5 kali dibandingkan skema sewa bulanan murni. Namun tentu hasilnya sangat bergantung pada lokasi, kondisi aset, dan konsistensi operasional,” tambah Dicky.

Model hybrid ini dapat diterapkan pada berbagai jenis aset, seperti kost, kostel, guest house, hotel budget, hingga properti idle yang belum produktif.

Pemilik cukup memantau performa melalui laporan berkala dan dashboard, sementara seluruh aspek pemasaran, operasional, hingga pelaporan keuangan ditangani oleh operator.

Secara pasar, tingkat okupansi kost di kota-kota besar Indonesia tergolong tinggi dan relatif stabil, terutama di kawasan pendidikan dan pusat bisnis.

Dorong Aset Lebih Produktif

Dengan tren kost hybrid yang terus berkembang di berbagai kota, Dicky Syan mengatakan kalau mendorong pemilik properti untuk mulai mengevaluasi potensi aset melalui pendekatan manajemen profesional dan berbasis data.

"Fokusnya bukan semata memastikan unit terisi, melainkan memastikan properti beroperasi secara efisien dan memberikan imbal hasil yang optimal," katanya.