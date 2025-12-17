Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Sektor Jasa Keuangan Mendominasi Aduan Masyarakat ke BPKN

Aduan terbanyak yang disampaikan masyarakat selama 2023-2025 adalah dari sektor jasa keuangan sebanyak 1.047 aduan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Sektor Jasa Keuangan Mendominasi Aduan Masyarakat ke BPKN
(Ho/Campus League)/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
ADUAN MASYARAKAT - Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Fitrah Bukhari dalam konferensi pers di kantor BPKN, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Keluhan di sektor jasa keuangan mendominasi aduan masyarakat yang masuk ke BPKN. 

Ringkasan Berita:
  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima 851 aduan selama 2025 dengan nilai kerugian mencapai Rp 438.372.963.719.
  • Sektor yang paling besar aduannya disampaikan masyarakat selama 2023-2025 adalah jasa keuangan sebanyak 1.047 aduan.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima 851 aduan masyarakat selama 2025 dengan nilai kerugian mencapai Rp 438.372.963.719.

Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhari mengungkap dari Rp 438,3 miliar kerugian tersebut, Rp 23 miliar telah berhasil dikembalikan.

Ratusan pengaduan ini disebut masih ada yang dalam proses proses klarifikasi, verifikasi dan pertemuan para pihak terkait.

Fitrah mengatakan, aduan yang masuk ke BPKN adalah yang sifatnya sudah matang. Jadi, konsumen sudah menyampaikan data kerugiannya, pihak teradu, serta data-data seperti resi, kronologi, dan lain-lain.

"Bukan pengaduan yang muncul di media lalu kami capture," katanya dalam konferensi pers di kantor BPKN, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Fitrah mengatakan total aduan selama 2023-2025 mencapai 3.582 pengaduan. Pada 2023 jumlahnya sebesar 929 dan 2024 meningkat menjadi 1.802.

Aduan terbanyak yang disampaikan masyarakat selama 2023-2025 adalah dari sektor jasa keuangan sebanyak 1.047 aduan.

Pada 2023, jumlah aduan pada sektor tersebut tercatat sebesar 164, kemudian naik drastis pada 2024 menjadi 700, dan turun ke 183 pada 2025.

Baca juga: Perlindungan Konsumen di Sektor Kripto: Apa yang Perlu Diatur?

Di bawah sektor jasa keuangan, ada jasa pariwisata dan ekonomi kreatif yang tercatat memiliki banyak aduan.

Padahal, BPKN tercatat baru memiliki aduan di sektor tersebut pada 2024, tetapi jumlahnya langsung banyak. Tahun lalu aduan yang masuk ada 541 dan pada 2025 sebesar 75.

Fitrah mencontohkan aduan di sektor tersebut seperti gelaran konser grup musik asal Korea Selatan bernama Seventeen.

"Seventeen kalau enggak salah, konser k-pop yang di JIS, ada penukaran tiketnya yang menimbulkan chaos (kekacauan), nah itu kami datang ke sana," ujar Fitrah.

Lalu, ada juga aduan yang masuk dari konser grup musik asal Korea Selatan lagi, kali ini bernama DAY6. BPKN disebut memfasilitasi pertemuan antara penggemar DAY6 dengan promotor untuk mencari jalan tengahnya.

"Kami fasilitasi juga di sini pertemuannya di tanggal merah tuh antara Mayday (sebutan nama penggemar DAY6) dan promotor untuk mencari jalan tengah, bagaimana sih solusi yang terbaik atas kerugian yang dialami oleh konsumen," ucap Fitrah.

"Sekarang masih berproses dan itu juga sudah melibatkan banyak kementerian ya, Kementerian Perdagangan juga terlibat, juga penegak hukum sekarang juga terlibat masuk ke dalam kasus tersebut," sambungnya.

 

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
BPKN
aduan masyarakat
jasa keuangan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

OJK Beri Mandat Aftech Sahkan Kode Etik untuk Industri Fintech Nasional

OJK Beri Mandat Aftech Sahkan Kode Etik untuk Industri Fintech Nasional

Hari Disabilitas Internasional, 1.000 Peserta Ikuti Edukasi Finansial

Hari Disabilitas Internasional, 1.000 Peserta Ikuti Edukasi Finansial

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas