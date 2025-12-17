Prabowo Janji Naikkan Dana Otsus Papua 2026 Jadi Rp12 Triliun

Ringkasan Berita: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang dana Otonomi Khusus Papua atau dana Otsus Papua kembali dinaikkan menjadi Rp12 triliun.

Dana otonomi khusus untuk Papua tahun 2025 dari pemerintah pusat sudah dicairkan sebesar Rp 12,696 triliun.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membuka peluang dana Otonomi Khusus Papua atau dana Otsus Papua kembali dinaikkan menjadi Rp12 triliun.

Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kepada para kepala daerah Se-Papua, mulai dari bupati hingga gubernur, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Awalnya Presiden menanyakan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir di acara tersebut mengenai apakah dana otsus Papua untuk tahun ini sudah dicairkan.

Purbaya lalu menjawab bahwa dana Otsus Papua 2025 sudah dicairkan sebesar Rp 12,696 triliun.

Presiden kemudian menanyakan lagi apakah dana Otsus untuk tahun 2026 jumlahnya sama, yang kemudian dijawab Purbaya bahwa Dana Otsus tahun 2026 turun menjadi Rp10 triliun.

Rekomendasi Untuk Anda

"Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak di anggaran tahun 2026 itu sebesar 10 triliun," kata Purbaya.

Mendengar jawaban tersebut, Presiden kemudian menjanjikan apabila ada penghematan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, maka dana Otsus 2026 untuk Papua jumlahnya bisa disamakan dengan tahun 2025 yakni Rp12,696 triliun.

Baca juga: Anggota KEPP Papua Minta kepada Wapres Gibran Naikkan Dana Otsus 6 Persen

"Oke tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali ya," kata Presiden yang disambut tepuk tangan para kepala daerah Se-Papua yang hadir.

Dana Otsus Tidak Dibuat Jalan Jalan

Meskipun demikian Presiden mengingatkan para kepala daerah se-Papua agar mempertanggungjawabkan penggunaan dana Otsus. Kepala Negara meminta para Gubernur dan Bupati Se-Papua tidak gunakan Dana Otsus untuk pelesiran ke luar kota dan luar negeri.

"Saya minta benar-benar pada Gubernur para bupati tanggung jawab ya. Bupati dan Gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?" kata Presiden.

Baca juga: Wamendagri: Pemerintah Serius Percepat Penyaluran Dana Otsus dan Penguatan Kapasitas Daerah Papua

Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawasi penggunaan dana Otsus. Presiden kedelapan RI ini juga mengingatkan para Kepala daerah bahwa rakyat Indonesia juga ikut mengawasi.

"Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget. Nanti Mendagri awasi ya. Jangan Bupati terlalu lama ada di Jakarta," katanya.

Dana Tambahan di Luar Dana Otsus

Mengutip data Kementerian Keuangan RI, total dana otsus yang diterima Provinsi Papua sejak 2002 sebesar Rp 93,05 triliun dan Papua Barat menerima dana otsus sejak 2009 sebesar Rp 33,94 triliun.

Sejak terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah pusat telah mengucurkan dana otonomi khusus (otsus) hingga Rp 126,9 triliun.