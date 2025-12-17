KAI Catat Penjualan Tiket Nataru 2025/2026 Tembus 1,44 Juta, Rute Jakarta–Surabaya Terlaris

Ringkasan Berita: KAI mencatat penjualan tiket Angkutan Nataru 2025/2026 telah menembus 1,44 juta tiket atau 41,1 persen dari total kapasitas yang disediakan.

Penjualan didominasi kereta api jarak jauh, dengan rute Jakarta–Surabaya menjadi yang paling diminati pelanggan.

KAI memproyeksikan penjualan tiket masih akan meningkat seiring mendekatnya libur Natal dan Tahun Baru, terutama untuk kereta api lokal.

TRIBUNNEWS.COM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket kereta api pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Berdasarkan data di Siaran Pers KAI, penjualan tiket periode 18 Desember 2025–4 Januari 2026 telah mencapai 1.441.421 tiket hingga 15 Desember 2025 pukul 08.00 WIB.

Angka tersebut setara dengan 41,1 persen dari total 3.506.104 tempat duduk yang disediakan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, penjualan tiket diperkirakan terus meningkat seiring semakin dekatnya periode libur akhir tahun.

"Dari total penjualan tersebut, kereta api jarak jauh telah terjual 1.381.538 tiket atau 50,0 persen dari kapasitas 2.761.048 tempat duduk yang disediakan. Sementara itu, kereta api lokal terjual 59.883 tiket, setara 8,0 persen dari total 745.056 tempat duduk," ujar Anne.

Anne menjelaskan, tiket kereta api lokal baru dapat dipesan mulai H-7 sebelum keberangkatan, sehingga penjualannya diproyeksikan meningkat mendekati tanggal perjalanan.

"KAI memproyeksikan okupansi kereta api lokal akan meningkat secara bertahap seiring mendekatnya hari keberangkatan, mengikuti karakter perjalanan masyarakat yang cenderung merencanakan perjalanan jarak dekat dalam waktu yang lebih singkat," jelas Anne.

KAI juga mencatat okupansi harian tertinggi sementara terjadi pada H-11, yakni Minggu, 28 Desember 2025, dengan tingkat keterisian mencapai 60,3 persen. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berlanjutnya proses penjualan tiket.

Pada Angkutan Nataru 2025/2026, KAI menyiapkan 3.506.104 tempat duduk, yang terdiri dari layanan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal, guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai wilayah selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Adapun rute Jakarta–Surabaya tercatat menjadi yang paling diminati selama periode Nataru tahun ini, tercermin dari tingginya jumlah pelanggan pada sejumlah perjalanan kereta api di lintas tersebut.

KAI mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI agar memperoleh pilihan jadwal dan layanan sesuai kebutuhan selama periode Natal dan Tahun Baru.

10 Kereta Api Jarak Jauh Favorit Nataru 2025/2026

Berikut data sementara 10 KA Jarak Jauh Favorit periode pemesanan Nataru 2025/2026:

KA Airlangga (Pasarsenen–Surabaya Pasar Turi): 26.721 pelanggan KA Airlangga (Surabaya Pasar Turi–Pasarsenen): 26.185 pelanggan KA Sri Tanjung (Ketapang–Lempuyangan): 21.577 pelanggan KA Sri Tanjung (Lempuyangan–Ketapang): 21.008 pelanggan KA Kahuripan (Kiaracondong–Blitar): 20.153 pelanggan KA Bengawan (Pasarsenen–Purwosari): 20.052 pelanggan KA Bengawan (Purwosari–Pasarsenen): 19.698 pelanggan KA Kahuripan (Blitar–Kiaracondong): 19.267 pelanggan KA Rajabasa (Kertapati–Tanjungkarang): 19.245 pelanggan KA Rajabasa (Tanjungkarang–Kertapati): 19.099 pelanggan

