Menkeu: Pita Cukai Tetap Dikelola Peruri dengan Penguatan Teknologi Baru

Ringkasan Berita: Pengelolaan pita cukai ke depan akan tetap melibatkan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai BUMN yang selama ini dipercaya mencetaknya.

Pemerintah sedang mengkaji adanya kerjasama pengadaan pita cukai dengan pihak lain namun Peruri akan tetap menjadi yang utama dalam pengadaan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengelolaan pita cukai ke depan akan tetap melibatkan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai BUMN yang selama ini dipercaya mencetaknya.

“Masih Peruri lagi ke depan, belum ada (yang lain),” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (16/12/2025).

Purbaya tidak menampik bahwa pemerintah sedang mengkaji adanya kerjasama pengadaan pita cukai dengan pihak lain. Namun ia menegaskan Peruri akan tetap menjadi yang utama dalam pengadaan tersebut.

“Jadi pita cukai itu masih di Peruri, cuma dikerjasamakan dengan satu perusahaan kalau jadi," katanya.

Kerjasama tersebut kata Purbaya dilakukan untuk menguatkan aspek teknologi pita cukai. Namun ia belum mau menjelaskan lebih jauh mengenai perusahaan atau teknologi seperti apa yang sedang dikaji tersebut.

"Ada coding yang lebih canggih dari yang ada sekarang,” ujarnya.

Purbaya memastikan bahwa tidak adanya perubahan dalam pengelolaan dan pengembangan pita cukai, karena proposal tersebut diajukan oleh Peruri.

“Dipakai. Karena Peruri yang ajuin proposalnya, nanti kita nanti,” katanya.

“Bapak yang omong semalem, masih Peruri. Nanti kalau perlu ditenderin, tapi Peruri akan terlibat di situ,” pungkasnya.

Jamin Pasokan Pita Cukai

Sebelumnya,Peruri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan jaminan pasokan pita cukai untuk memenuhi kebutuhan industri hasil tembakau tahun 2026.

Ketersediaan pita cukai yang aman, tepat mutu, dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga kelancaran pelunasan cukai serta stabilitas industri hasil tembakau (HT) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di 2026.

Pekan ini Peruri bersama Ditjen Bea Cukai menggelar prosesi Pengiriman Perdana Pita Cukai Desain Tahun 2026 di kawasan produksi Peruri di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 10 Desember 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, memimpin langsung prosesi penyerahan. Djaka menegaskan pentingnya ketersediaan pita cukai sejak awal Januari demi menjamin kelancaran produksi industri.

Djaka mengapresiasi komitmen PERURI yang kembali memenuhi kebutuhan secara tepat waktu, terlebih dengan dukungan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan tidak ada kenaikan pita cukai pada tahun 2026.