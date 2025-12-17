KAI Commuter Operasikan Rangkaian KRL Baru Buatan INKA di Lintas Bogor 

Ringkasan Berita: KAI Commuter mengoperasikan dua rangkaian atau train set sarana KRL baru, produksi PT INKA (Persero) untuk layanan Commuter Line Jabodetabek line Bogor mulai Selasa 16 Desember 2025.

Train set baru ini sudah mendapat sertifikasi kelayakan dan keselamatan dari Kemenhub setelah menjalani proses uji coba dinamis.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- KAI Commuter mengoperasikan dua rangkaian atau train set sarana KRL baru, produksi PT INKA (Persero) untuk layanan Commuter Line Jabodetabek line Bogor mulai Selasa 16 Desember 2025.

Direktur Utama KAI Commuter, Mochamad Purnomosidi mengatakan, rangkaian kereta dengan nomor seri CLI-225 ini, telah selesai sertifikasi keselamatan dan kelayakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dia bilang, pengoperasian sarana KRL baru ini dilakukan setelah sertifikasi kelayakan dan keselamatan diperoleh dari Kemenhub. Sertifikasi ini didapat setelah menjalani proses uji coba dinamis mengacu pada Permenhub No. PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri oleh DJKA.

“Mulai Selasa, 16 Desember 2025 KAI Commuter mulai melaksanakan pengoperasian secara reguler sarana KRL baru CLI-225 produksi PT INKA pada lintas Bogor," jelas Purnomosidi dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Pada pengoperasian Sarana KRL baru tersebut di tahap awal akan dioperasikan pada TS loop 20 dan TS loop 22 relasi Depok/Bogor - Manggarai/Jakarta Kota.

Purnomosidi mengatakan bahwa pengoperasian sarana KRL baru ini menjawab harapan masyarakat untuk optimalisasi layanan Commuter Line Jabodetabek dan sebagai pengganti rangkaian sarana KRL yang sudah masuk masa konservasi.

"Total sebanyak 8 perjalanan per harinya akan dilayani dengan Sarana KRL CLI-225 pada lintas tersebut," terang Purnomosidi.

Adapun hingga kini, KAI Commuter mengelola sebanyak 100 rangkaian KRL dengan sebanyak 1.064 unit kereta tiap harinya. Jumlah tersebut untuk memenuhi jadwal perjalanan sebanyak 1.063 perjalanan di seluruh lintas layanan.

Sementara itu VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda berharap, dengan pengoperasian sarana KRL baru ini diharapkan dapat meningkatkan layanan para penggunanya.

KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk menjaga fasilitas layanan yang tersedia di dalam kereta dengan tidak melakukan aksi vandalisme.

"KAI Commuter juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, PT. KAI dan seluruh stakeholder yang telah mendukung proses pengadaan sarana KRL baru ini," ujarnya.