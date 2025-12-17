Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
KAI Operasikan 612 Unit Kereta Baru Buatan INKA di Libur Nataru 2026

KAI akan menggunakan seluruh 35 trainset Stainless Steel New Generation (SSNG) baru hasil produksi PT INKA untuk masa Natal dan Tahun Baru 2025/2026. 

Penulis: Endrapta I.P
Editor: Choirul Arifin
dok. PT PT LEN Industri Persero
TRAINSET BARU - Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan menggunakan seluruh 35 trainset Stainless Steel New Generation (SSNG) baru hasil produksi PT INKA untuk masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.  
Ringkasan Berita:
  • KAI akan menggunakan seluruh 35 trainset Stainless Steel New Generation (SSNG) baru hasil produksi PT INKA untuk masa Natal dan Tahun Baru 2025/2026. 
  • Trainset ke-34 direncanakan menjadi pengganti sarana untuk KA Turangga dan KA Argo Wilis.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan menggunakan seluruh 35 trainset Stainless Steel New Generation (SSNG) baru hasil produksi PT INKA untuk masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. 

Sebanyak 35 trainset SSNG yang telah diterima sejak November 2025 itu terdiri dari 612 unit kereta penumpang, kereta makan, dan kereta pembangkit.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, sarana baru ini lebih modern dan andal. "Sarana yang lebih modern dan andal ini kami hadirkan agar pelanggan merasakan kualitas layanan yang lebih baik selama masa Nataru,” kata Bobby dikutip dari siaran pers pada Rabu (17/12/2025).

Rangkaian SSNG hadir dalam kelas eksekutif dan ekonomi dengan peningkatan desain interior, fasilitas pendukung, serta teknologi pengoperasian.

Trainset ke-34 direncanakan menjadi pengganti sarana untuk KA Turangga dan KA Argo Wilis.

Dengan begitu, kualitas layanan pada rute jarak jauh favorit pelanggan diharapkan tetap terjaga selama masa libur akhir tahun.

Tahun ini, KAI Group menyediakan 49.635.448 tempat duduk, meningkat 8,9 persen dibanding tahun sebelumnya, serta mengoperasikan 40.493 perjalanan kereta api.

Guna memberi lebih banyak pilihan perjalanan, KAI menambah 54 perjalanan KA Antarkota per hari pada lintas dengan kebutuhan tertinggi.

Vice President Corporate Communications KAI Anne Purba menjelaskan, berbagai penguatan dilakukan agar pelanggan merasakan peningkatan layanan secara menyeluruh.

“KAI berkomitmen menjaga perjalanan Nataru tahun ini tetap lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pelanggan," kata Anne.

"Kami berharap masyarakat dapat menikmati pengalaman bepergian yang lebih baik melalui layanan yang terus ditingkatkan,” sambungnya.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews
