KB Bank Salurkan Pembiayaan Rp110 Miliar untuk Pengembangan Brawijaya Hospital Tangerang

TRIBUNNEWS.COM - Tidak hanya berfokus pada sektor perbankan, KB Bank juga mengambil peran aktif dalam mendukung penguatan sektor kesehatan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kerja sama strategis antara PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) dan PT KAI Medika Indonesia (KAIMI) dalam penyediaan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan layanan kesehatan di Brawijaya Hospital Tangerang.

Melalui kolaborasi ini, KB Bank menyediakan fasilitas kredit dengan total plafon hingga Rp110 miliar. Pembiayaan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan investasi alat medis sekaligus menunjang pengembangan bisnis rumah sakit, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

PT KAI Medika Indonesia merupakan entitas anak dari Brawijaya Healthcare Group yang mengelola jaringan rumah sakit dan klinik di wilayah Jakarta, Depok, dan Tangerang. Brawijaya Hospital Tangerang, salah satu unit unggulannya, dikenal dengan layanan premium di bidang perawatan ibu dan anak serta bedah minimal invasif, didukung oleh tenaga medis berpengalaman dan peralatan medis modern.

Rumah sakit ini juga berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan, mencerminkan komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan inklusif yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie, menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan strategi KB Bank dalam memperkuat portofolio pembiayaan di sektor-sektor produktif yang memiliki dampak sosial luas.

“KB Bank melihat sektor kesehatan sebagai salah satu sektor strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Melalui kerja sama dengan PT KAI Medika Indonesia, kami berharap dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain fasilitas pembiayaan, kerja sama ini juga membuka peluang sinergi layanan perbankan KB Bank, antara lain cash management untuk mendukung transaksi operasional rumah sakit, layanan payroll karyawan, serta produk priority banking dan KPR bagi jajaran pengurus dan tenaga medis.

Direktur Utama PT KAI Medika Indonesia, Lily Herawati, menyambut positif kolaborasi strategis ini. “Dukungan pembiayaan dari KB Bank menjadi momentum penting bagi kami untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan kapasitas layanan Brawijaya Hospital Tangerang. Dengan fasilitas ini, kami dapat terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang kami berikan, sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Kami yakin kemitraan ini akan membawa manfaat nyata, baik bagi pasien maupun bagi kemajuan sektor kesehatan nasional,” ungkapnya.

KB Bank dan PT KAI Medika Indonesia kedepannya akan terus berkomitmen untuk menjajaki peluang kolaborasi lanjutan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi kedua perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional.

