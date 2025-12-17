Akses ke Lembah Anai Dibuka, HKI Percepat Penanganan Infrastruktur Dampak Banjir Sumatera

Ringkasan Berita: Banjir dan longsor yang melanda Sumatera akhir November 2025 lalu mengakibatkan infrastruktur jalan rusak

Termasuk banjir dan tanah longsor di ruas Padang Panjang-Sicincin (Jalan Padang-Bukittinggi via Lembah Anai)

Untuk itu, HKI terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan di Lembah Anai sehingga bisa dilalui kendaraan bermotor

TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Setelah ditunjuk oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat sebagai pelaksana penanganan mendesak banjir dan tanah longsor di ruas Padang Panjang-Sicincin (Jalan Padang-Bukittinggi via Lembah Anai), PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus mempercepat penanganan di lapangan.

Upaya penanganan darurat dilakukan HKI hingga akhirnya per tanggal 8 Desember lalu telah dilakukan uji coba open traffic untuk kendaraan roda dua di Lembah Anai.

Hingga Selasa (16/12/2025), telah diberlakukan uji coba open traffic untuk kendaraan roda empat di jalan akses di Lembah Anai.

Uji coba dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatra Barat Gatot Tri Suryanta dan didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin.

Uji coba open traffic ini akan berlangsung selama tanggal 16-21 Desember 2025.

Informasi uji coba open traffic kendaraan roda empat ini disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra setelah tahap assessment yang dilakukan di jalan akses Lembah Anai pada Senin (15/12/2025) untuk menguji kesiapan infrastruktur dan keamanan di lapangan untuk pengendara.

“Dengan ini, kami memberitahukan kepada masyarakat Sumatra Barat bahwa akses untuk kendaraan roda empat di Lembah Anai akan kami buka pada tanggal 16 Desember pukul 16.00 hingga 09.00 pagi,” ujar Eka.

Kendaraan roda empat bisa lewat

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyampaikan agar masyarakat yang hendak melintasi akses di Lembah Anai agar senantiasa mematuhi aturan petugas.

“Kendaraan roda empat dapat melalui jalur Lembah Anai, termasuk juga kendaraan roda dua, dengan waktu yang telah ditentukan yakni pukul 16.00-09.00. Ini dilakukan karena mengingat kondisi cuaca pada malam hari, sehingga pada siang hari kita maksimalkan material dan alat berat untuk bekerja,” terang Kartyana.



Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar berkunjung pada Sabtu (13/12/2025) lalu guna memantau progress di lapangan dan kesiapan rencana pembukaan jalur akses Lembah Anai.

“Terkait rencana pembukaan akses Lembah Anai untuk kendaraan roda empat agar dipersiapkan sebaik mungkin dan berkoordinasi intens dengan pihak yang terkait,” ujar Roy.

Pada Selasa (16/12/2025) pagi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin juga melakukan kunjungan ke proyek penanganan darurat Jalan Padang-Bukittinggi via Lembah Anai.

Dalam kunjungannya, Rachmat menyampaikan agar HKI benar-benar memperhitungkan penanganan sungai mengingat aliran air saat banjir cukup besar.

“Rekayasa engineering untuk badan jalan juga harus komprehensif mengingat masih ada potensi aliran sungai ke sisi badan jalan karena aliran alaminya,” ujar Rachmat.



Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti menyampaikan bahwa tim HKI di lapangan tengah mengerahkan segenap sumber daya agar jalan akses di Lembah Anai bisa segera pulih seperti sedia kala secepat mungkin.

“Kami berkomitmen untuk memberikan upaya penanganan yang terbaik di akses Lembah Anai dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan,” ujar Aji.



Bersamaan dengan kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, juga dilaksanakan penyerahan bantuan logistik untuk tanggap darurat bencana banjir di Sumatra Barat. HKI bersama dengan Hutama Karya menyerahkan bantuan logistik berupa toilet portable, genset, pampers bayi dan dewasa, serta toren. Bantuan ini diserahkan di posko BPBD Agam pada Senin (15/12).



Dengan penanganan tanggap darurat dan bantuan logistik yang diberikan, HKI berkomitmen untuk membantu pemulihan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di Sumatra Barat pasca bencana.