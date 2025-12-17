Menteri Yassierli Tak Percaya Buruh Bakal Demo ke Jalan Tolak Keputusan Formula Upah Minimum 2026 

Ringkasan Berita: Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru untuk kebijakan pengupahan 2026.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakejaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai ancaman gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 oleh pemerintah.

Yassierli mengaku tidak percaya akan ada gelombang unjuk rasa di berbagai daerah menyusul penetapan UMP tahun depan.

Diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru untuk kebijakan pengupahan ini.

Kebijakan UMP 2026 menggunakan formula Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9.

Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

PP Pengupahan tersebut juga mengatur dua hal. Pertama, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kedua, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025.

Yassierli menilai banyak yang pihak yang telah mengapresiasi penetapan ini.

"Enggak, saya enggak percaya [bakal ada gelombang aksi unjuk rasa]. Saya juga dapat banyak hal yang mengapresiasi PP ini," katanya di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyatakan kekecewaan atas penetapan ini.

Menurut Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat, rumusan tersebut tidak mencerminkan dan tidak menjamin terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja.

"Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa upah minimum harus mengandung prinsip KHL, keadilan, dan kemanusiaan, bukan sekadar pendekatan teknokratis berbasis angka makroekonomi,” kata Mirah dalam keterangan tertulis pada Rabu ini.

Mirah juga menyoroti keterlambatan penetapan kebijakan pengupahan. Seharusnya, kebijakan pengupahan sudah diputuskan pada November 2025, tetapi baru ditetapkan menjelang akhir Desember ini.