Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Astra Agro Lestari Raih Penghargaan atas Praktik Bisnis Berkelanjutan

Astra Agro terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola, menghormati hak asasi manusia, sekaligus menjaga keseimbangan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Sanusi
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Astra Agro Lestari Raih Penghargaan atas Praktik Bisnis Berkelanjutan
(Ho/Campus League)
BISNIS BERKELANJUTAN - PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro), mendapatkan penghargaan Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) 2025 atas komitmen Perseroan dalam menjaga tata kelola yang baik serta prinsip keberlanjutan yang telah menjadi DNA bisnis. 

 

Ringkasan Berita:
  • Penghargaan INSTAR merupakan kegiatan independen yang bertujuan untuk menilai dan memverifikasi laporan ESG.
  • Astra Agro terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola, menghormati hak asasi manusia, sekaligus menjaga keseimbangan antara bisnis dan ekosistem sekitar operasional.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro), mendapatkan penghargaan Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) 2025 atas komitmen Perseroan dalam menjaga tata kelola yang baik serta prinsip keberlanjutan yang telah menjadi DNA bisnis.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Tempo Data Science bersama dengan Transparency International Indonesia (TII) dan Institute for Strategic Initiatives (ISI) di Hotel Mulia, Jakarta pada Jumat (12/12/2025).

Penghargaan INSTAR merupakan kegiatan independen yang bertujuan untuk menilai dan memverifikasi laporan ESG (Environmental, Social, Governance) berbagai perusahaan di Indonesia berdasarkan data publik  dan praktik nyata di lapangan.

Baca juga: Konsisten Selama Satu Dekade, Astra Agro Perkuat Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Astra Agro sukses mencapai skor penilaian mencakup empat dimensi, yakni Bisnis Berintegritas, Lingkungan, Sosial HAM dan Ketahanan Korporasi.

Perusahaan kelapa sawit tersebut mencatatkan keunggulan pada aspek integritas melalui pernyataan antikorupsi yang jelas, penerapan kode etik yang komprehensif, dan kebijakan anti gratifikasi yang transparan.

Rekomendasi Untuk Anda

Begitu pula dalam dimensi lingkungan yang dinyatakan unggul dalam pengelolaan limbah, pemantauan kualitas lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan lingkungan.

Selain itu, pemenuhan hak pekerja, penerapan K3, pelatihan rutin, serta mekanisme pengaduan yang memadai menjadi poin penting dalam dimensi Sosial HAM yang dicatatkan AALI. Financial resilience, yang menunjukkan profit historis tinggi, struktur modal kuat dan efisiensi aset yang solid tak kalah penting menunjang poin penilaian dalam dimensi ketahanan korporasi.

Direktur Astra Agro Lestari Tingning Sukowignjo mengatakan Astra Agro, terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola, menghormati hak asasi manusia, sekaligus menjaga keseimbangan antara bisnis dan ekosistem sekitar operasional.

“Penghargaan INSTAR 2025 ini menjadi juga pengingat bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola yang baik dan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Prinsip nol-deforestasi, konservasi pada lahan gambut, menghormati hak asasi manusia, serta keterbukaan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan telah menjadi DNA bagi Astra Agro,” jelasnya. 

 

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Astra
Lestari
Sawit
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Pasar Diyakini Membaik, UD Trucks Siapkan Varian Quester 6x4 untuk Tambang

Pasar Diyakini Membaik, UD Trucks Siapkan Varian Quester 6x4 untuk Tambang

Limbah Sawit Disulap Jadi Bahan Cetak untuk Industri Manufaktur

Limbah Sawit Disulap Jadi Bahan Cetak untuk Industri Manufaktur

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas