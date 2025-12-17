Astra Agro Lestari Raih Penghargaan atas Praktik Bisnis Berkelanjutan

Ringkasan Berita: Penghargaan INSTAR merupakan kegiatan independen yang bertujuan untuk menilai dan memverifikasi laporan ESG.

Astra Agro terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola, menghormati hak asasi manusia, sekaligus menjaga keseimbangan antara bisnis dan ekosistem sekitar operasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro), mendapatkan penghargaan Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) 2025 atas komitmen Perseroan dalam menjaga tata kelola yang baik serta prinsip keberlanjutan yang telah menjadi DNA bisnis.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Tempo Data Science bersama dengan Transparency International Indonesia (TII) dan Institute for Strategic Initiatives (ISI) di Hotel Mulia, Jakarta pada Jumat (12/12/2025).

Penghargaan INSTAR merupakan kegiatan independen yang bertujuan untuk menilai dan memverifikasi laporan ESG (Environmental, Social, Governance) berbagai perusahaan di Indonesia berdasarkan data publik dan praktik nyata di lapangan.

Astra Agro sukses mencapai skor penilaian mencakup empat dimensi, yakni Bisnis Berintegritas, Lingkungan, Sosial HAM dan Ketahanan Korporasi.

Perusahaan kelapa sawit tersebut mencatatkan keunggulan pada aspek integritas melalui pernyataan antikorupsi yang jelas, penerapan kode etik yang komprehensif, dan kebijakan anti gratifikasi yang transparan.

Begitu pula dalam dimensi lingkungan yang dinyatakan unggul dalam pengelolaan limbah, pemantauan kualitas lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan lingkungan.

Selain itu, pemenuhan hak pekerja, penerapan K3, pelatihan rutin, serta mekanisme pengaduan yang memadai menjadi poin penting dalam dimensi Sosial HAM yang dicatatkan AALI. Financial resilience, yang menunjukkan profit historis tinggi, struktur modal kuat dan efisiensi aset yang solid tak kalah penting menunjang poin penilaian dalam dimensi ketahanan korporasi.

Direktur Astra Agro Lestari Tingning Sukowignjo mengatakan Astra Agro, terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola, menghormati hak asasi manusia, sekaligus menjaga keseimbangan antara bisnis dan ekosistem sekitar operasional.

“Penghargaan INSTAR 2025 ini menjadi juga pengingat bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola yang baik dan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Prinsip nol-deforestasi, konservasi pada lahan gambut, menghormati hak asasi manusia, serta keterbukaan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan telah menjadi DNA bagi Astra Agro,” jelasnya.