Kondisi Ekonomi 2026 Diprediksi Belum Membaik, Sejumlah Instrumen Investasi Berpotensi Koreksi Tajam

Ringkasan Berita: Tahun 2026 diprediksi penuh tekanan akibat perubahan kebijakan moneter global, ketegangan geopolitik, dan melemahnya likuiditas

Reiner Rahardja memperingatkan koreksi tajam pada saham, emas, dan aset spekulatif seperti Bitcoin

Investor disarankan berhati-hati dan menunggu fase koreksi, sementara peluang masih terbuka di sektor kesehatan, kecantikan, dan pendidikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode penuh tekanan bagi perekonomian global dan pasar keuangan.

Sejumlah indikator menunjukkan meningkatnya risiko koreksi tajam di berbagai instrumen investasi, seiring perubahan kebijakan moneter global, ketegangan geopolitik, serta melemahnya likuiditas dunia.

Analis dan pengamat pasar Reiner Rahardja mengatakan, memburuknya kondisi makro global akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

"Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap daya beli masyarakat, serta arus kas yang semakin ketat disebut akan menjadi tantangan utama, khususnya bagi pelaku usaha dan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia," kata Reiner dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Menurut Direktur Eksekutif dari The Accelerator ini, terdapat sejumlah faktor global yang berpotensi mengguncang pasar dalam 10 hingga 12 bulan ke depan.

Faktor-faktor tersebut antara lain pemilu paruh waktu (mid-term election) Amerika Serikat, Piala Dunia 2026, arah kebijakan kabinet baru dan The Federal Reserve, serta risiko kenaikan suku bunga Jepang yang berpotensi mengakhiri era Yen Carry Trade.

“Kenaikan suku bunga Jepang berisiko menarik kembali likuiditas global ke negara asalnya. Jika itu terjadi, tekanan terhadap aset berisiko akan semakin besar,” ujarnya.

Menurunnya likuiditas global diperkirakan akan menekan berbagai aset berisiko, seperti saham, kripto, dan komoditas spekulatif.

Situasi ini diperparah oleh langkah Tiongkok yang kembali menegaskan larangan terhadap aktivitas kripto, khususnya stablecoin, yang dinilai berisiko bagi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara tersebut.

Di sisi lain, Reiner juga menyoroti potensi gelembung kecerdasan buatan (AI bubble). Isu ini muncul karena model bisnis AI dinilai belum terbukti mampu menghasilkan arus kas berkelanjutan.

Pemanfaatan AI di masyarakat dan institusi masih tergolong terbatas, sementara biaya pengembangannya sudah melampaui batas kewajaran.

Akumulasi faktor tersebut diperkirakan akan mendorong banyak instrumen investasi memasuki fase koreksi besar.

Emas diprediksi mengalami koreksi signifikan, diikuti oleh aset logam lainnya yang lebih volatil. Indeks saham global juga berpotensi melemah, yang pada akhirnya memicu penurunan lebih tajam pada aset spekulatif seperti Bitcoin, yang dinilai tidak memiliki routine earning dan lebih berbasis sentimen pasar.

“Kondisi ini bisa memicu efek spiral ke bawah. Jika aksi jual institusional terjadi di pasar yang sudah bearish, tekanan lanjutan akan sulit dihindari,” kata Reiner.