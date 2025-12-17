Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
KEK Mandalika Tingkatkan Kawasan Destinasi Wisata Jadi Mesin Ekonomi, Investasi Masuk Rp5,73 Triliun

Hingga triwulan IV 2025, total investasi yang telah masuk ke KEK Mandalika NTB mencapai angka Rp5,73 triliun.

Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
KEK Mandalika Tingkatkan Kawasan Destinasi Wisata Jadi Mesin Ekonomi, Investasi Masuk Rp5,73 Triliun
(Ho/Campus League)
MESIN EKONOMI - Ajang Indonesia SEZ Business Forum 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta, belum lama ini. Hingga triwulan IV 2025, total investasi yang telah masuk ke KEK Mandalika mencapai angka Rp5,73 triliun dengan estimasi Internal Rate of Return (IRR) sebesar 11,2 persen. 
Ringkasan Berita:
  • Mandalika tidak hanya kami posisikan sebagai destinasi pariwisata, tetapi sebagai mesin penggerak ekonomi kawasan. 
  • Ajang MotoGP Indonesia juga berhasil menciptakan dampak ekonomi hingga Rp4,96 triliun.
  • Hingga triwulan IV 2025, total investasi yang telah masuk ke KEK Mandalika mencapai angka Rp5,73 triliun.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, NTB, yang dikembangkan InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), memasuki fase pengembangan tahap berikutnya (Next Chapter of The Mandalika) seiring meningkatnya intensitas event dan aktivitas kawasan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sekaligus Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar mengatakan, sejumlah inisiatif strategis tengah dipersiapkan, antara lain masuknya brand internasional, pengembangan marina untuk memperkuat konektivitas laut.

Kemudian, pembentukan eastern premium zone, penguatan central zone sebagai tuan rumah event global, serta komersialisasi kawasan hunian dan retail–lifestyle untuk mendukung aktivitas ekonomi jangka panjang.

“Mandalika tidak hanya kami posisikan sebagai destinasi pariwisata, tetapi sebagai mesin penggerak ekonomi kawasan. Setiap aktivasi di sirkuit dan kawasan dirancang untuk menciptakan multiplier effect yang nyata, mulai dari peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan perputaran ekonomi lokal, hingga penyerapan tenaga kerja,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Formula 4 Indonesia Resmi Diluncurkan, Mandalika Jadi Pusat Pembinaan Pembalap Muda

Ahmad menegaskan, dampak ekonomi signifikan dari berbagai ajang internasional yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit.

Event MotoGP Indonesia, misalnya, mencatat tren peningkatan jumlah penonton dari tahun ke tahun dengan total penonton sebanyak 140.324 ribu orang. 

MARCO BEZZECCHI - Pebalap besutan Aprilia Racing, Marco Bezzecchi berhasil menyabet pole position MotoGP Mandalika 2025 di Sirkuit Mandalika, pada 4 Oktober 2025. Bezzecchi mengikis gap poin atas Pecco Bagnaia. (Foto: Laman Resmi MotoGP)
Ajang MotoGP Indonesia juga berhasil menciptakan dampak ekonomi hingga Rp4,96 triliun, menghasilkan media value hingga Rp1,33 triliun, dan menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja lokal, yang mencerminkan kontribusi nyata KEK Mandalika terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Investasi di KEK Mandalika

Hingga triwulan IV 2025, total investasi yang telah masuk ke KEK Mandalika mencapai angka Rp5,73 triliun dengan estimasi Internal Rate of Return (IRR) sebesar 11,2 persen.

Menurutnya, hal ini mencerminkan daya tarik KEK Mandalika sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

KEK Mandalika yang dikelola oleh ITDC memiliki luas kawasan 1.175 hektar dengan garis pantai sepanjang 16 kilometer, serta didukung oleh infrastruktur strategis yang terintegrasi.

KEK Mandalika juga memperoleh berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, seperti insentif pajak, pembebasan bea masuk, serta skema pemanfaatan lahan jangka panjang hingga 80 tahun, yang memberikan kepastian dan daya tarik bagi investor.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
