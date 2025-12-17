Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Daftar Harga Bahan Pangan Pokok di Pulau Jawa Jelang Nataru 2026: Telur di Jakarta Rp31.500

Simak daftar harga bahan pangan pokok di Pulau Jawa jelang Nataru 2026. Telur ayam di Jakarta tembus Rp31 ribu per kilo.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Sri Juliati
zoom-in Daftar Harga Bahan Pangan Pokok di Pulau Jawa Jelang Nataru 2026: Telur di Jakarta Rp31.500
Tribunnews/JEPRIMA
HARGA BAHAN PANGAN - Pedagang melayani pembeli telUr ayam ras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2024). Simak daftar harga bahan pangan pokok di Pulau Jawa jelang Nataru 2026. Telur ayam di Jakarta tembus Rp31 ribu per kilo. 

TRIBUNNEWS.com - Harga telur ayam ras di Pulau Jawa melebihi Rp30 ribu per kilogram pada Rabu (17/12/2025), menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2025.

Bahkan, untuk wilayah DKI Jakarta, harga telur ayam ras per kilogram sudah tembus hingga Rp31.500.

Data ini diperoleh dari Badan Pangan Nasional (BPN), serta Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Meski demikian, ada perbedaan harga bahan pangan pokok antara BPN dan SP2KP Kemendag.

Contohnya, harga beras medium DKI Jakarta menurut BPN adalah Rp12.684 per kilogram, sedangkan SP2KP Kemendag Rp13.900 per kilogram.

Berikut ini daftar harga bahan pangan pokok menurut BPN dan Kemendag per Rabu (17/12/2025):

Banten

Beras Medium
BPN: Rp12.848 per kilogram
Kemendag: Rp12.800 per kilogram

Beras Premium
BPN: Rp14.580 per kilogram
Kemendag: Rp15.000 per kilogram

Gula Pasir
BPN (gula konsumsi): Rp18.045 per kilogram
Kemendag (gula pasir curah): Rp17.700 per kilogram

Minyak Goreng Sawit Kemasan
BPN: Rp19.591 per liter
Kemendag: Rp20.500 per liter

Minyak Goreng Sawit Curah
BPN: Rp16.605 per liter
Kemendag: Rp16.800 per liter

Minyakita
BPN: Rp16.943 per liter
Kemendag: Rp16.700 per liter

Daging Sapi
BPN (daging sapi murni): Rp135.238 per kilogram
Kemendag (paha belakang): Rp133.000 per kilogram

Daging Ayam Ras
BPN: Rp38.619 per kilogram
Kemendag: Rp39.600 per kilogram

Telur Ayam Ras
BPN: Rp30.500 per kilogram
Kemendag: Rp30.800 per kilogram

