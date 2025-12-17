Daftar Harga Bahan Pangan Pokok di Pulau Jawa Jelang Nataru 2026: Telur di Jakarta Rp31.500

TRIBUNNEWS.com - Harga telur ayam ras di Pulau Jawa melebihi Rp30 ribu per kilogram pada Rabu (17/12/2025), menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2025.

Bahkan, untuk wilayah DKI Jakarta, harga telur ayam ras per kilogram sudah tembus hingga Rp31.500.

Data ini diperoleh dari Badan Pangan Nasional (BPN), serta Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Meski demikian, ada perbedaan harga bahan pangan pokok antara BPN dan SP2KP Kemendag.

Contohnya, harga beras medium DKI Jakarta menurut BPN adalah Rp12.684 per kilogram, sedangkan SP2KP Kemendag Rp13.900 per kilogram.

Berikut ini daftar harga bahan pangan pokok menurut BPN dan Kemendag per Rabu (17/12/2025):

Banten

Beras Medium

BPN: Rp12.848 per kilogram

Kemendag: Rp12.800 per kilogram

Beras Premium

BPN: Rp14.580 per kilogram

Kemendag: Rp15.000 per kilogram

Gula Pasir

BPN (gula konsumsi): Rp18.045 per kilogram

Kemendag (gula pasir curah): Rp17.700 per kilogram

Minyak Goreng Sawit Kemasan

BPN: Rp19.591 per liter

Kemendag: Rp20.500 per liter

Minyak Goreng Sawit Curah

BPN: Rp16.605 per liter

Kemendag: Rp16.800 per liter

Minyakita

BPN: Rp16.943 per liter

Kemendag: Rp16.700 per liter

Daging Sapi

BPN (daging sapi murni): Rp135.238 per kilogram

Kemendag (paha belakang): Rp133.000 per kilogram

Daging Ayam Ras

BPN: Rp38.619 per kilogram

Kemendag: Rp39.600 per kilogram

Telur Ayam Ras

BPN: Rp30.500 per kilogram

Kemendag: Rp30.800 per kilogram