Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar produk yang masuk dalam katalog promo Indomaret, Alfamart, dan Superindo untuk hari Kamis, 18 Desember 2025.

Katalog promo Indomaret, Alfamart, dan Superindo kembali hadir memberikan diskon untuk berbagai produk kebutuhan mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan bayi.

Sejumlah produk kebutuhan sehari-hari bisa diperoleh dengan harga miring.

Dan berikut daftar produk yang masuk dalam katalog promo Alfamart, Indomaret, dan Superindo untuk hari Kamis, 18 Desember 2025.

Indomaret

Promo Minyak Goreng Indomaret

1. Sunco Minyak Goreng 2L pch

- Jawa dan Bali Rp 37.900 (tebus murah dengan belanja min. Rp 75.000)

- Sumatra (kec Batam) Rp 38.400

- Kalimantan, Sulsel, NTT, Maluku, dan Papua Rp 38.900

- NTB, Gorontalo, Sulut Rp 39.400

- Batam Rp 34.500

2. Bimoli Minyak Goreng 2L pch

- Jawa Bali,Sumatra (kec. Batam) Rp 38.700

- Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, dan Papua Rp 40.000

- Batam Rp 36.100.

3. Tropical Minyak Goreng 2L btl