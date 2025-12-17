Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Inspeksi Pipa Gas Bawah Laut Sepanjang 369 Km Dilakukan di Jalur Pagerungan–Porong Jatim

Kegiatan inspeksi ini merupakan bagian penting dari program pemeliharaan infrastruktur energi nasional, khususnya untuk memastikan pipa gas bawah laut

Editor: willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) kembali mencatatkan langkah strategis di sektor energi nasional. Perusahaan ini memperoleh proyek baru berupa inspeksi pipa gas bawah laut berdiameter 28 inci yang membentang dari Pagerungan hingga Porong, Jawa Timur dengan total panjang mencapai sekitar 369 kilometer.

Pipa Minyak Terpanjang Dunia Milik Rusia Dibombardir, Ukraina Jadi Tersangkanya

Proyek inspeksi tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan PT PGAS Solution, anak usaha PT Pertamina, sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan dan keamanan jaringan distribusi gas bumi di Indonesia.

Direktur Utama ATLA, Yophi Iswanto, menjelaskan bahwa kegiatan inspeksi ini merupakan bagian penting dari program pemeliharaan infrastruktur energi nasional, khususnya untuk memastikan pipa gas bawah laut tetap berada dalam kondisi optimal.

“Inspeksi pipa gas bawah laut ini dilakukan untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan keandalan jaringan distribusi gas bumi, sehingga pasokan energi dapat tetap terjaga dengan aman dan efisien,” ujar Yophi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (17/12/2025).

Dalam proyek ini, ATLA dipercaya melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi pipa, mulai dari aspek teknis hingga potensi risiko yang dapat memengaruhi kelangsungan distribusi gas. Langkah tersebut dinilai krusial mengingat pipa gas bawah laut merupakan salah satu tulang punggung penyaluran energi ke berbagai wilayah strategis.

Nilai kontrak proyek inspeksi ini mencapai Rp 16 miliar dan telah ditandatangani pada 27 November 2025. Proses pelaksanaannya ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

“Target penyelesaian proyek ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam menjaga kualitas pekerjaan sekaligus ketepatan waktu pelaksanaan,” kata Yophi.

Infrastruktur Pipa Minyak Rokan Salurkan 147 Ribu Barel Minyak per Hari

Sebagai informasi, PGAS Solution merupakan bagian dari Pertamina Group yang selama ini berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur gas bumi nasional. Kolaborasi dengan ATLA dinilai sebagai upaya memperkuat standar keselamatan dan keandalan sistem distribusi energi, khususnya di sektor bawah laut.

Melalui proyek ini, sinergi antarperusahaan nasional kembali ditegaskan dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi. Inspeksi dan perawatan infrastruktur secara berkala menjadi kunci untuk meminimalkan risiko gangguan pasokan serta memastikan keberlanjutan distribusi gas bumi.

Ke depan, keberhasilan proyek ini diharapkan dapat mendorong penerapan standar yang lebih baik dalam pengelolaan pipa gas bawah laut di Indonesia, sekaligus memperkuat pondasi sistem energi nasional yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Artikel ini telah tayang di Kontan Online dengan judul 'Atlantis Subsea (ATLA) Garap Proyek Inspeksi Pipa Gas Bawah Laut Senilai Rp 16 Miliar'

 

Kronologi Pembunuhan Keluarga Sahroni di Indramayu: Dibunuh Pakai Pipa Besi, Bayi Ditenggelamkan

 

Sumber: Kontan
Tags:
PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA)
pipa gas bawah laut
Pagerungan
Porong
Jawa Timur
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
