Fasilitas Syariah CIMB Niaga Dukung Pengembangan Energi Terbarukan di IKPT

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) berkomitmen untuk terus menyediakan solusi pembiayaan berkelanjutan bagi nasabah, sejalan dengan purpose CIMB Niaga yaitu Advancing Customers & Society.

Terkini, CIMB Niaga mendukung implementasi sustainability bagi PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT), perusahaan afiliasi Toyo Engineering Corporation Jepang (TOYO), melalui pemberian fasilitas Green Financing senilai USD18,5 juta.

Fasilitas ini diberikan dalam skema syariah (sharia-green trade finance), untuk mendukung pengembangan bisnis IKPT sebagai kontraktor Engineering, Procurement, & Construction (EPC) terdepan di sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi.

Agenda penandatanganan dilakukan oleh Corporate Lending Business Head Salman Baharuddin mewakili CIMB Niaga dan Presiden Direktur IKPT Atsushi Yoshihara akhir pekan lalu.

Adapun fasilitas pembiayaan hijau dalam kerja sama ini terdiri dari dukungan berbagai produk perbankan seperti modal kerja, Letter of Credit internasional dan domestik (L/C, SKBDN), bank garansi, dan, trust receipt (TR) yang ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis IKPT di sektor energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan sektor lainnya.

Pembiayaan hijau syariah ini merupakan yang pertama bagi IKPT sekaligus menandai langkah penting perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya.

Selain itu, CIMB Niaga juga bertindak selaku Green Financing Coordinator, memberikan advisory kepada IKPT dalam penyusunan Green Financing Framework sebagai panduan implementasi pembiayaan berkelanjutan.

Secara terpisah, Head of Corporate Banking CIMB Niaga, Miranty Supardi, menjelaskan “Kerja sama pembiayaan hijau ini merupakan wujud nyata komitmen CIMB Niaga sebagai bagian dari CIMB Group dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia menuju CIMB Net Zero Emission 2050."

"Skema syariah memberikan nilai tambah tersendiri di mana fasilitas ini merupakan yang pertama bagi IKPT. Kami bangga dapat mendampingi IKPT sebagai mitra strategis dalam mengembangkan portofolio energi terbarukan, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan hijau di Indonesia,” lanjut Miranty.

Sebagai informasi, IKPT telah memiliki portofolio pengerjaan proyek panas bumi yang luas, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen, PLTP Wayang Windu Unit-3, PLTP Patuha-2, dan PLTP Muara Laboh-2.

Sejak menjalin kemitraan strategis dengan Toyo Engineering Corporation Jepang pada 2012, IKPT juga telah memperluas keahlian ke berbagai proyek berkelanjutan, termasuk energi surya, hidro, biomassa, serta transportasi berkelanjutan.

IKPT turut berperan sebagai salah satu kontraktor dalam pembangunan MRT Jakarta Fase-1 (CP-107) jalur Utara–Selatan sebagai bagian dari konsorsium METRO ONE.

Melalui solusi pembiayaan berkelanjutan yang diberikan dalam kerja sama ini, CIMB Niaga terus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai upaya mitigasi perubahan iklim nasional.

Didukung jaringan luas di Indonesia dan kawasan ASEAN sebagai bagian dari CIMB Group, CIMB Niaga siap untuk mendukung nasabah dalam memperkuat penerapan bisnis berkelanjutan.

Kerja sama tersebut juga sejalan dengan semangat The Cooler Earth (TCE), inisiatif keberlanjutan CIMB Niaga untuk menghadirkan aksi nyata terhadap perubahan iklim.

Melalui TCE, CIMB Niaga terus mendorong peningkatan kesadaran dan peran aktif semua pihak dalam mendukung masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan, selaras dengan semangat Bank #SekarangUntukMasaDepan.

