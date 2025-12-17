Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bank Indonesia Sebut Belanja Masyarakat dan Investasi Jadi Penopang Ekonomi

Perry menilai permintaan domestik perlu diperkuat meskipun konsumsi rumah tangga yang sudah baik.

Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
dok. Bank Indonesia
PERTUMBUHAN EKONOMI - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Konsumsi rumah tangga yang membaik didorong juga oleh meningkatnya penjualan eceran pada berbagai kelompok barang, investasi, khususnya nonbangunan. 
Ringkasan Berita:
  • Konsumsi rumah tangga yang membaik didorong juga oleh meningkatnya penjualan eceran pada berbagai kelompok 
  • Meningkatnya keyakinan pelaku usaha yang tecermin pada pola ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan, konsumsi rumah tangga pada kuartal IV 2025 membaik didukung oleh belanja sosial pemerintah dan keyakinan rumah tangga terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja yang meningkat.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, konsumsi rumah tangga yang membaik didorong juga oleh meningkatnya penjualan eceran pada berbagai kelompok barang, investasi, khususnya nonbangunan.

Hal itu juga dipengaruhi oleh meningkatnya keyakinan pelaku usaha yang tecermin pada pola ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dan perlu terus didorong agar sesuai dengan kapasitas perekonomian," kata Perry saat Konferensi Pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Meski begitu, Perry menilai permintaan domestik perlu diperkuat meskipun konsumsi rumah tangga yang sudah baik.

Perry bilang, penguatan permintaan domestik tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang diprakirakan melambat seiring berakhirnya frontloading ekspor ke AS serta menurunnya ekspor besi baja ke Tiongkok dan minyak kelapa sawit (CPO) ke India. 

Sementara secara sektoral Lapangan Usaha (LU) utama, yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan kinerja positif. 

"Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7 persen sampai 5,5 persen dan meningkat menjadi 4,9 persen sampai 5,7 persen pada 2026," tutur Perry.

"Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan tetap menjaga stabilitas," sambungnya.

Terakhir Perry menegaskan bahwa Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus ﬁskal dan sektor riil pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Sumber: Tribunnews.com
