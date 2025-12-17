Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Kopnus dan Bank BWS Jalin Kerja Sama Strategis untuk Penguatan Layanan Kredit Pensiun

Layanan hasil kolaborasI dapat diakses melalui seluruh Kantor Cabang Kopnus, dengan integrasi sistem dan operasional yang dilakukan secara terpusat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Erik S
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Kopnus dan Bank BWS Jalin Kerja Sama Strategis untuk Penguatan Layanan Kredit Pensiun
(Ho/Campus League)
PENYALURAN KREDIT - Koperasi Nusantara (Kopnus) dan Bank Woori Saudara (Bank BWS) resmi menjalin kerja sama strategis dalam rangka memperkuat layanan kredit pensiun. 

 

 

Ringkasan Berita:
  • Koperasi Nusantara (Kopnus) dan Bank Woori Saudara (Bank BWS) resmi menjalin kerja sama strategis dalam rangka memperkuat layanan kredit pensiun.
  • Layanan hasil kolaborasi ini nantinya dapat diakses melalui seluruh Kantor Cabang Kopnus, dengan integrasi sistem dan operasional yang dilakukan secara terpusat oleh kedua lembaga

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Koperasi Nusantara (Kopnus) dan Bank Woori Saudara (Bank BWS) resmi menjalin kerja sama strategis dalam rangka memperkuat layanan kredit pensiun.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Bisnis Bank BWS Abdurachman Hadi, Ketua Kopnus Joshua Rahmat; serta Bendahara Kopnus, Tedja Surya Utara.

Acara ini juga dihadiri oleh Pembina Kopnus Rahmat, yang turut memberikan dukungan penuh atas terjalinnya kolaborasi strategis ini.

Baca juga: Kopnus Konsolidasi Nasional Guna Hadapi Dinamika Industri Keuangan yang Semakin Kompetitif

“Saya menyampaikan terima kasih kepada manajemen Bank BWS atas kepercayaan dan kemitraan yang terbangun hari ini," kata Joshua di Kantor Bank BWS, Treasury Tower, District 8 SCBD, Jakarta, Pada Selasa (09/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Joshua mengatakam kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan, tetapi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan kredit pensiun yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Layanan hasil kolaborasi ini nantinya dapat diakses melalui seluruh Kantor Cabang Kopnus, dengan integrasi sistem dan operasional yang dilakukan secara terpusat oleh kedua lembaga.

Implementasi layanan dijadwalkan mulai berjalan pada Desember 2025.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kredit pensiun, memperluas jumlah penerima manfaat, serta menghadirkan proses pelayanan yang lebih efisien dan terpercaya demi mendukung kesejahteraan para anggota Kopnus yang sebagian besar merupakan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia.

 

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
koperasi
kredit
perbankan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kementerian Koperasi Resmikan Command Center untuk Perkuat Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Kementerian Koperasi Resmikan Command Center untuk Perkuat Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Emiten Perhotelan Percepat Pelunasan Kredit di OK Bank

Emiten Perhotelan Percepat Pelunasan Kredit di OK Bank

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas