Kopnus dan Bank BWS Jalin Kerja Sama Strategis untuk Penguatan Layanan Kredit Pensiun

Ringkasan Berita: Koperasi Nusantara (Kopnus) dan Bank Woori Saudara (Bank BWS) resmi menjalin kerja sama strategis dalam rangka memperkuat layanan kredit pensiun.

Layanan hasil kolaborasi ini nantinya dapat diakses melalui seluruh Kantor Cabang Kopnus, dengan integrasi sistem dan operasional yang dilakukan secara terpusat oleh kedua lembaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Koperasi Nusantara (Kopnus) dan Bank Woori Saudara (Bank BWS) resmi menjalin kerja sama strategis dalam rangka memperkuat layanan kredit pensiun.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Bisnis Bank BWS Abdurachman Hadi, Ketua Kopnus Joshua Rahmat; serta Bendahara Kopnus, Tedja Surya Utara.

Acara ini juga dihadiri oleh Pembina Kopnus Rahmat, yang turut memberikan dukungan penuh atas terjalinnya kolaborasi strategis ini.

Baca juga: Kopnus Konsolidasi Nasional Guna Hadapi Dinamika Industri Keuangan yang Semakin Kompetitif

“Saya menyampaikan terima kasih kepada manajemen Bank BWS atas kepercayaan dan kemitraan yang terbangun hari ini," kata Joshua di Kantor Bank BWS, Treasury Tower, District 8 SCBD, Jakarta, Pada Selasa (09/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Joshua mengatakam kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan, tetapi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan kredit pensiun yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Layanan hasil kolaborasi ini nantinya dapat diakses melalui seluruh Kantor Cabang Kopnus, dengan integrasi sistem dan operasional yang dilakukan secara terpusat oleh kedua lembaga.

Implementasi layanan dijadwalkan mulai berjalan pada Desember 2025.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kredit pensiun, memperluas jumlah penerima manfaat, serta menghadirkan proses pelayanan yang lebih efisien dan terpercaya demi mendukung kesejahteraan para anggota Kopnus yang sebagian besar merupakan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia.