Susunan Direksi Terbaru Bank BRI Pasca RUPSLB, Wadirut Kini Dijabat Viviana Dyah Ayu

Bank BRI telah menggelar RUPSLB yang memutuskan untuk mengganti susunan Dewan Direksi perusahaan.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Susunan Direksi Terbaru Bank BRI Pasca RUPSLB, Wadirut Kini Dijabat Viviana Dyah Ayu
Dok. Bank BRI
PEROMBAKAN DEWAN DIREKSI - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk baru saja melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Bank BRI sepakat untuk merombak susunan Dewan Direksi. Berikut susunan lengkapnya. 

Ringkasan Berita:
  • PT Bank Rakyat Indonesia Tbk telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
  • Dalam RUPSLB tersebut disepakati perombakan susunan Dewan Direksi
  • Terdapat 4 Direktur yang diganti beserta penunjukkan Wakil Direktur Utama BRI yang baru.
  • Wakil Direktur Utama BRI saat ini dijabat oleh Viviana Dyah Ayu.

TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau Bank BRI telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).

Dalam RUPSLB tersebut, perusahaan memutuskan untuk merombak susunan Dewan Direksi.

Adapun Direktur Utama Bank BRI saat ini masih tetap dijabat oleh Hery Gunardi, sedangkan Wakil Direktur Utama saat ini dijabat oleh Viviana Dyah Ayu.

Viviana menggantikan posisi yang dijabat oleh Agus Noorsanto.

Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama, Viviana menjabat sebagai direktur finance & strategy Bank BRI.

Selain itu, para pemegang saham juga sepakat untuk mengangkat empat anggota direksi baru.

Untuk mengetahui susunan Dewan Direksi Bank BRI yang baru, simak detailnya di bawah ini.

Baca juga: BRI Resmi Rebranding Jadi Bank Universal di Usia 130 Tahun

Dewan Direksi

Dikutip dari laman resmi Bank BRI, berikut susunan Dewan Direksi Bank BRI yang baru:

- Direktur Utama: Hery Gunardi

- Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

- Direktur Finance & Strategy: Achmad Royadi

- Direktur Consumer Banking: Aris Hartanto

- Direktur Legal & Compliance: Mahdi Yusuf

- Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto

- Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya

Tags:
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank BRI
RUPSLB
Dewan Direksi BRI
BUMN
Viviana Dyah Ayu
