Pertumbuhan Kredit Masih Melambat, Bank Indonesia Ungkap Penyebabnya

BI menyatakan, kredit perbankan pada November 2025 tercatat tumbuh sebesar 7,74 persen atau meningkat dari bulan sebelumnya

Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Sanusi
dok. Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. 

 

Ringkasan Berita:
  • Pertumbuhan kredit mengalami pelambatan karena dipengaruhi oleh belum stabilnya kondisi pasar sehingga pelaku usaha masih wait and see
  • Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11 persen secara tahunan

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan, kredit perbankan pada November 2025 tercatat tumbuh sebesar 7,74 persen atau meningkat dari bulan sebelumnya senilai 7,36 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pertumbuhan kredit mengalami pelambatan karena dipengaruhi oleh belum stabilnya kondisi pasar sehingga pelaku usaha masih wait and see.

"Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat," kata Perry saat Konferensi Pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Kopnus dan Bank BWS Jalin Kerja Sama Strategis untuk Penguatan Layanan Kredit Pensiun

Perry menyatakan, fasilitas pinjaman yang belum dicairkan pada November 2025 masih besar mencapai Rp 2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67 persen dan DPK yang tumbuh sebesar 12,03 persen (yoy) pada November 2025. 

"Perkembangan ini turut didorong oleh ekspansi likuiditas moneter dan pelonggaran KLM Bank Indonesia, serta ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar," tutur Perry.

Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan umumnya juga masih baik yang tecermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut. 

Baca juga: Ditopang Penyaluran Kredit, BTN Raup Laba Bersih Rp 2,91 Triliun Hingga November 2025

Kondisi ini kata Perry, memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM November 2025 yang terkontraksi sebesar 0,64 persen secara tahunan (yoy). 

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11 persen secara tahunan (yoy) dan akan meningkat pada 2026," ucap Perry.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga," imbuhnya menegaskan.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Bank Indonesia
pertumbuhan kredit
Perry Warjiyo
