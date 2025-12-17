RSPO Catat Lonjakan Konsumsi Sawit Berkelanjutan di China, Indonesia Kuasai 67 Persen Pasar Tiongkok

Ringkasan Berita: Memasuki satu dekade kehadirannya, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencatat capaian penting dalam mendorong transformasi pasar minyak sawit berkelanjutan.

Tiongkok, importir minyak sawit terbesar kedua dunia, kini beralih dari pasar berkembang menjadi penggerak utama permintaan global terhadap minyak sawit berkelanjutan (CSPO).

Indonesia tetap menjadi pemasok utama dengan pangsa 67 persen ekspor ke China , jauh di atas Malaysia (32%).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Memasuki satu dekade kehadirannya di Tiongkok, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencatat pencapaian signifikan dalam transformasi pasar minyak sawit berkelanjutan.

RSPO adalah organisasi internasional multi-pemangku kepentingan yang dibentuk untuk mengembangkan dan menerapkan standar global produksi minyak sawit berkelanjutan.

Tiongkok, yang merupakan importir minyak sawit terbesar kedua di dunia, kini mulai bertransformasi dari pasar berkembang menjadi penggerak utama permintaan global akan minyak sawit berkelanjutan (CSPO).

Minyak sawit berkelanjutan atau CSPO adalah minyak sawit yang diproduksi dengan standar tertentu untuk melindungi lingkungan dan integritas rantai pasok.

Minyak sawit berkelanjutan diproduksi sesuai dengan standar RSPO yang mencakup komitmen NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) atau tanpa deforestasi, tanpa pembukaan lahan gambut, dan tanpa eksploitasi

Head of China Market Transformation RSPO, Lifeng Fang, kepada wartawan Tribunnews.com, Malvyandie, mengungkapkan bahwa tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan masuknya pengiriman pertama minyak sawit bersertifikat RSPO melalui skema Identity Preserved (IP) ke Tiongkok.

"Langkah ini menandai kemajuan substansial dalam transparansi dan integritas rantai pasok untuk minyak sawit berkelanjutan di Tiongkok," ujar Lifeng dalam wawancara tertulis.

Ia menambahkan, di Pasar Tiongkok, Indonesia tetap menjadi mitra strategis utama bagi Tiongkok terkait pemenuhan kebutuhan sawit.

Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia memimpin sebagai eksportir utama dengan pangsa pasar mencapai 67 persen, jauh mengungguli Malaysia yang berada di angka 32 persen.

Meskipun secara keseluruhan konsumsi minyak sawit di Tiongkok mengalami tren penurunan sejak 2020 akibat tingginya harga dan persaingan minyak nabati lain, konsumsi minyak sawit yang bersertifikat berkelanjutan (CSPO) justru menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2024, serapan CSPO di Tiongkok mencapai 549.334 ton atau sekitar 11,7 persen dari total konsumsi.

Berikut isi wawancara tertulis yang dilakukan wartawan Tribunnews.com, Malvyandie dengan Head of China Market Transformation RSPO, Lifeng Fang terkait konsumsi sawit hingga peran RSPO di China.

Bagaimana Anda menggambarkan peran dan mandat RSPO di China, khususnya dalam mempromosikan konsumsi minyak sawit berkelanjutan?

China saat ini merupakan importir terbesar kedua dan konsumen terbesar ketiga minyak sawit di dunia. Tahun 2025 menandai 10 tahun kehadiran RSPO di China.

Satu dekade terakhir telah menyaksikan China berkembang dari pasar baru menjadi penggerak utama permintaan global untuk minyak sawit berkelanjutan.