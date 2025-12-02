Ketua DPD RI Sultan Najamudin Dukung Program Beasiswa ICMI, Jadi Orang Tua Asuh Puluhan Pelajar

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, menghadiri kegiatan charity beasiswa yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Bogor pada Minggu (29/11). Dalam acara tersebut, Sultan memberikan bantuan beasiswa dan menyatakan kesediaannya menjadi orang tua asuh bagi puluhan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah.

Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari program Orang Tua Asuh yang diinisiasi oleh ICMI.

"Kami mengapresiasi inisiatif ICMI di periode kepemimpinan Prof. Arif Satria yang memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya kepada anak-anak muda yang rentan atau yang secara ekonomi kurang beruntung dan belum belum mampu mengakses program beasiswa pemerintah," ujar Sultan.

Menurutnya, Masih banyak sekali anak-anak muda Indonesia kurang beruntung yang selama ini dianggap atau dinilai tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima beasiswa pemerintah.

Oleh karena itu, lanjutnya, DPD RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ICMI di kepemimpinan Prof. Arif Satria yang juga adalah Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Kami Insya Allah bersedia menjadi orang tua asuh bagi anak-anak baik pelajar maupun mahasiswa yang masuk dalam program beasiswa ICMI. Kami sebagai pimpinan DPD RI juga akan menyampaikan program ini kepada para anggota DPD RI untuk dapat berpartisipasi dalam program orang tua asuh ICMI ini," tegasnya.

Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah Anak muda paling besar di dunia, Indonesia perlu serius memperhatikan dan menciptakan kualitas SDM unggul.

"Agar jumlah Anak muda Indonesia yang luar biasa hal ini tidak menjadi beban pembangunan, tapi diharapkan menjadi bonus demografi bagi bangsa dan negara," tutupnya.(*)

