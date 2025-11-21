Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Komisi IV DPR RI Tinjau Hutan Mangrove Bali, Soroti Area Kecil dengan Peran Ekologis Penting

Komisi IV DPR RI meninjau kawasan mangrove di Bali dan menyoroti pentingnya revisi UU Kehutanan untuk hilangkan tumpang tindih aturan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in Komisi IV DPR RI Tinjau Hutan Mangrove Bali, Soroti Area Kecil dengan Peran Ekologis Penting
Tribun Bali/AA Gde Putu Wahyura
TINJAU MANGROVE BALI - Anggota Komisi IV DPR RI I Nyoman Adi Wiryatama dalam kunjungan kerjanya spesifik meninjau kawasan mangrove di Bali, bagian dari pembahasan revisi UU Kehutanan dan penyelarasan aturan pengelolaan hutan. TRIBUN BALI/AA GDE PUTU WAHYURA 

TRIBUNNEWS.COM - Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bali dalam rangka untuk menyerap masukan dari berbagai pihak terkait pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Revisi ini dinilai penting karena mengingat regulasi yang berlaku sudah dianggap tidak lagi mampu menjawab kompleksitas pengelolaan kawasan hutan saat ini.

Anggota Komisi IV DPR, I Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan bahwa salah satu perhatian utama adalah persoalan tumpang tindih aturan di kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Suwung Kauh, Denpasar. Menurutnya, banyak ketidaksinkronan antara aturan yang membuka ruang penyimpangan.

“Karena kita tahu di hutan mangrove ini banyak sekali tumpang tindih. Aturan satu dengan lainnya sering bertabrakan. Banyak celah yang bisa diterobos oleh masyarakat,” ujar Adi.

Adi menilai sejumlah ketentuan dalam UU Kehutanan saat ini masih mengandung frasa multitafsir, sehingga sering disalahgunakan dan memicu persoalan di lapangan. 

“Bunyi aturan yang multitafsir ini yang menjadi masalah. Ke depan kita harapkan ada aturan yang pasti, tidak bisa lagi di multitafsirkan atau disalahgunakan,” jelas Adi.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan nilai UU Karbon Diperlukan, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Adi menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan Bali yang areanya relatif kecil, tetapi memiliki fungsi ekologis yang vital. Ekosistem kehutanan, pariwisata, dan pertanian Bali disebut saling bergantung, terutama pada ketersediaan air. 

Rekomendasi Untuk Anda

“Bali ini kecil, hutannya juga kecil. Tapi pariwisata dan pertanian tidak bisa lepas dari air, dan bicara air sama dengan bicara hutan,” tegas Adi. 

Adi juga menyinggung peristiwa banjir besar yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Bali. Menurutnya, kejadian tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan. 

“Tidak perlu mencari siapa yang salah. Mari kita evaluasi aturannya, perilaku masyarakatnya, semuanya kita perbaiki bersama. Supaya Bali tetap aman dan lestari,” ucap Adi.

Menutup pernyataan, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini kembali menegaskan bahwa revisi UU Kehutanan harus menghadirkan kepastian hukum yang kuat dan tidak membuka ruang interpretasi ganda. 

“Dalam undang-undang harus ada ketegasan. Tidak boleh ada frasa multitafsir yang membuat masyarakat mencoba-coba menerobos aturan. Kita harus preventif sejak awal, memperkuat sosialisasi, agar tidak terjadi penyerobotan seperti yang kita lihat sekarang,” pungkas Adi. 

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR Dorong Penguatan Sistem Pengawasan Pangan Impor untuk MBG

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Nasional

Ito Sumardi: Jika Ijazah Jokowi yang Disita Polisi Tidak Asli, Pasal Jerat Roy Suryo Cs Auto Gugur

Seleb

Nikita Mirzani Tempuh Kasasi, Hotman Paris Bandingkan Sikap sang Artis dengan Dirinya di Persidangan

Tags:
Komisi IV DPR RI
Hutan Mangrove
Taman Hutan Raya (Tahura)
Revisi UU Kehutanan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak

Baca Juga

Komisi IV DPR RI Soroti Penurunan Mutu Hampir 30 Ribu Ton Beras Bulog

Komisi IV DPR RI Soroti Penurunan Mutu Hampir 30 Ribu Ton Beras Bulog

Rayakan HUT ke-27, Bank Mandiri Gelar Aksi Bersih Mandiri di Hutan Mangrove Kapuk

Rayakan HUT ke-27, Bank Mandiri Gelar Aksi Bersih Mandiri di Hutan Mangrove Kapuk

Review Varash Classic Natural Oil: Minyak Herbal Bali dengan 108 Bahan Alami
Body Care
Review Varash Classic Natural Oil: Minyak Herbal Bali dengan 108 Bahan Alami
Review Tas Anyam dari UMKM Lokal di Cenderaloka dengan Kualitas dan Harga Terbaik
CENDERALOKA
Review Tas Anyam dari UMKM Lokal di Cenderaloka dengan Kualitas dan Harga Terbaik
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas