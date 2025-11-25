DPR Tegaskan di Sidang MK Skema Pensiun Pejabat Negara Sudah Proporsional dan Sesuai Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM - Sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dalam perkara Nomor 176 dan 191/PUU-XXIII/2025 digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/11/2025). Sidang tersebut berlangsung secara virtual, sementara DPR RI mengikuti dan menyampaikan keterangannya dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pada sidang itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keterangan resmi DPR RI terkait pengujian UU 12/1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Mengawali keterangannya, Sari memaparkan bahwa secara historis UU 12/1980 disusun berdasarkan struktur lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945. Pada masa itu, istilah “lembaga tertinggi” dan “lembaga tinggi negara” merujuk pada MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Meskipun struktur tersebut telah berubah pascaamandemen, DPR menilai perubahan UUD 1945 tidak secara otomatis membatalkan norma dalam UU tersebut.

“Secara konstitusional, perubahan pada struktur dan kedudukan lembaga negara pasca perubahan UUD 1945, ketentuan UU 12/1980 masih tetap diberlakukan sepanjang lembaga-lembaga negara tersebut masih ada setelah adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945,” tegas Sari.

Ia melanjutkan bahwa pemaknaan frasa “lembaga tinggi negara” dan “anggota lembaga tinggi negara” tidak boleh dilakukan secara terpisah atau sempit. Pemaknaannya harus dilakukan secara sistematis dengan keseluruhan norma UU 12/1980 serta disesuaikan dengan kerangka konstitusional yang berlaku saat ini.

Setelah amandemen UUD 1945, susunan lembaga tinggi negara berubah menjadi MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Oleh karena itu, menurut Sari, penyebutan “lembaga tinggi negara” dalam UU 12/1980 harus dipahami sebagai lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan.

Baca juga: Usai Pengesahan KUHAP, Komisi III DPR Segera Bahas RUU Penyesuaian Pidana

Pemberian Pensiun Bukan Privilese

Menanggapi pokok keberatan para pemohon terkait skema pensiun Anggota DPR, Sari Yuliati menegaskan bahwa pensiun bukan merupakan privilese, melainkan hak konstitusional yang melekat pada jabatan pejabat negara. Hak tersebut juga didukung oleh mekanisme pemotongan iuran yang telah memiliki dasar hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1977.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia menambahkan bahwa seluruh pejabat negara, termasuk Anggota DPR, dikenai pemotongan penghasilan setiap bulan untuk iuran pensiun, sebagaimana mekanisme yang berlaku bagi profesi lainnya dalam sistem kepegawaian negara.

Terkait besaran pensiun, Sari menjelaskan bahwa UU 12/1980 justru mengatur mekanisme yang ketat dan proporsional. Norma dalam Pasal 13 mengatur bahwa besaran pensiun ditentukan berdasarkan lamanya masa jabatan dengan rumus 1 persen per bulan dari dasar pensiun. UU juga mengatur batas minimum 6 persen dan maksimum 75 persen dari dasar pensiun.

“(Sistem ini) mencerminkan prinsip reward based on service performed, artinya pemberian hak pensiun tetap mendasarkan pada lamanya pengabdian dan bukan semata-mata pemberian manfaat tanpa ukuran,” kata Sari.

Ia menjelaskan bahwa Anggota DPR yang menyelesaikan masa jabatan penuh selama lima tahun hanya menerima 60 persen dari dasar pensiun. Persentase maksimal, yakni 75 persen, baru dapat diperoleh apabila akumulasi masa jabatan mencapai enam tahun tiga bulan. Berdasarkan simulasi perhitungan sesuai ketentuan dalam undang-undang, nilai pensiun tertinggi yang dapat diterima adalah sebesar Rp3.780.000 per bulan.

Menurut Sari, hal tersebut menunjukkan bahwa skema pensiun telah dirancang secara terukur dan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

Baca juga: Panja Reformasi Hukum Dibentuk, Komisi III DPR Segera Panggil Kapolri, Jaksa Agung hingga Ketua MA

Tidak Semua Terima Pensiun

Sari juga menekankan bahwa tidak semua mantan Anggota DPR berhak menerima pensiun, karena sebagian besar anggota melanjutkan masa jabatan pada periode berikutnya. Ia merujuk pada data Sekretariat Jenderal DPR per Oktober 2024 yang menunjukkan bahwa 52,9 persen Anggota DPR merupakan petahana. Dengan demikian, pensiun hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhenti dengan hormat, bukan otomatis kepada seluruh mantan anggota.

Menanggapi perbandingan profesi yang diajukan para pemohon, Sari menegaskan bahwa menyamakan jabatan Anggota DPR dengan ASN, tenaga profesional, atau pekerja swasta merupakan perbandingan yang tidak tepat. Fungsi konstitusional anggota DPR, risiko jabatan, serta sifat masa jabatan yang fixed-term membuat skema hak keuangannya tidak dapat dipersamakan dengan profesi lain.

Ia juga menjelaskan ketentuan mengenai pensiun bagi keluarga apabila penerima hak meninggal dunia. Menurutnya, mekanisme pensiun terusan merupakan praktik yang lazim dalam berbagai rezim kepegawaian di tingkat nasional maupun internasional, seperti dalam sistem pensiun Jepang (izoku kiso nenkin) dan Korea.